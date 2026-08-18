María Consuelo Araújo, la misma que ablandó la relación de Uribe con Chávez, se encargará ahora de Trump

Cuando Abelardo De La Espriella anunció el lunes 17 de agosto, a través de su cuenta en X, que había recibido el beneplácito del gobierno de Donald Trump para su nominada a la embajada en Washington, no ocultó el tono personal del nombramiento.
“Mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro”, fue como la anunció el presidente Abelardo de la Espriella el lunes en la noche.
Con esa declaración quedó resuelta una de las incógnitas más comentadas del arranque de su gobierno: quién representaría a Colombia en la que se considera la sede diplomática más estratégica del país.
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María Consuelo Araújo, más conocida como ‘Conchi’, es una de las mujeres que más diversos cargos públicos ha ejercido en Colombia y en los cuales ha sido reconocida por sus resultados y la capacidad que ha demostrado.
No es menor el dato de que, apenas diez días después de haberse posesionado De la Espriella, Estados Unidos ya le haya dado el beneplácito a Araújo para ser la embajadora.
Hay una anécdota que habla de la capacidad de María Consuelo. En agosto de 2006, hace exactamente veinte años, cuando Álvaro Uribe se posesionó para un segundo mandato, la nombró canciller. Había sido Ministra de Cultura, en su primer mandato, e identificó en ella el perfil ideal para el manejo de la diplomacia.
Como en ese momento las relaciones exteriores estaban marcadas por la tensa relación entre Colombia y Venezuela, María Consuelo decidió que su primera visita sería a Caracas.
Pero cuando aterrizó en el vecino país, Nicolás Maduro no apareció para recibirla, porque la noche anterior se había trasnochado celebrando que a él también lo habían nombrado como canciller en el vecino país.