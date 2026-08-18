El currículum de María Consuelo Araújo, la excanciller de un clan político que ahora será embajadora en EE.UU

María Consuelo Araújo viene de una familia política de Valledupar. Ya ha ocupado cargos gubernamentales y se prepara para ser embajadora de Colombia ante Estados Unidos en Washington D.C. Apodada “Conchi”, es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Es decir, aunque haya nacido en Valledupar (en 1971), lleva años conectada con la realidad de la capital. Fue ministra de Cultura en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2006. Luego tuvo un breve paso como Canciller, entre el 7 de agosto de 2006 y el 28 de febrero de 2007. Le puede interesar: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir Renunció porque su hermano, Álvaro Araújo Castro, fue detenido dentro del proceso que seguía la Corte Suprema contra políticos vinculados con paramilitares, también conocido como “parapolítica”. Después fue condenado por eso e inhabilitado por diez años. Otro de los hermanos es Sergio Araújo Castro, cercano a Uribe en su momento, pero hoy también a De la Espriella. Es amigo personal del presidente y ha sonado para ser uno de sus asesores cercanos. E hizo parte, según confirmó EL COLOMBIANO, del círculo clave que llevó al abogado penalista a la Presidencia. Después, lideró la Secretaría de Integración Social, fue gerente de Transmilenio en la alcaldía de Enrique Peñalosa, y lideró la compañía Gran Colombia Gold.

A su vez, pasó por el periodismo, ya que hizo parte de la mesa del programa “Mañanas Blu” en Blu Radio. Para asumir como embajadora, dejaría la presidencia de la Cámara Colombiana de Infraestructura, su último cargo. Alguien que la conoce le dijo a EL COLOMBIANO que es una mujer “muy capaz” que “ha mostrado resultados” en los cargos que ha ocupado y que es “amable y simpática” en el trato con los demás. Está casada con un argentino a quien conoció después de un choque, según contó en una entrevista con Red + Noticias. Él iba en moto y ella en carro. Lo llevó al hospital y, después de que su hermana le dijera que si no le coqueteaba lo haría ella, Araújo fue por él. Desde eso llevan juntos más de 30 años.

Es sobrina de Consuelo Araújo, exministra asesinada

Es sobrina de Consuelo Araujo Noguera, conocida como “La Cacica”, una política, gestora cultural y escritora. Esta dirigente era hermana de su padre, Álvaro Araújo Noguera, que fue congresista en los años 90 y contaba con un caudal electoral importante en el Caribe. Consuelo fue la creadora del Festival de la Leyenda Vallenata junto con el cantante y compositor Rafael Escalona y el liberal Alfonso López Michelsen. Entre 2000 y 2001, Araujo fue ministra de Cultura de Pastrana; is decir, el mismo cargo que su sobrina. En septiembre de ese último año, fue secuestrada por las Farc y asesinada en medio de operaciones de rescate. Le puede interesar: Gobierno Trump anunció nueva ayuda por US$11 millones para Colombia tras el terremoto

“La embajada más importante”

María Consuelo Araújo ya tiene el beneplácito —visto bueno— de Estados Unidos para asumir el cargo en Washington. En su mensaje, el primer mandatario se refiere a ella como su “buena amiga”, que cuenta con “toda” su confianza y afectos desde hace años. “Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro”, informó De la Espriella. De La Espriella destacó la “experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia” de Araújo para asumir la representación diplomática de Colombia en la que consideró su embajada “más importante”. La administración de Donald Trump apoyó de frente a De la Espriella en las elecciones y se perfila para ser, como dijo el presidente, su aliado más relevante. Tendrá que enfrentar retos como la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados, temas migratorios y las ayudas recibidas para el terremoto, que superan los 15 millones de dólares. Y, cómo no, el tema de aranceles que ha impulsado Trump, más aún en un gobierno como el de De la Espriella, que quiere darle protagonismo a las embajadas como promotoras de relaciones comerciales y de inversión. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Su nombramiento se conoce a una semana del terremoto de 7,4 que sacudió al país y que, según conoció EL COLOMBIANO, ha retrasado las designaciones en algunas embajadas clave, dada la concentración de esfuerzos en la Cancillería para recibir ayudas y delegaciones internacionales.

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