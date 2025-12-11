x

María Corina Machado confirma que recibió ayuda de EE. UU. para llegar a Oslo y promete regresar a Venezuela “para llevar el premio de vuelta”

La opositora venezolana cuenta detalles de cómo fue su salida y lo que será su futuro tras salir de Venezuela.

Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

Junto a Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, María Corina Machado habló sobre su futuro tras lograr salir de Venezuela. En una rueda de prensa internacional, la líder opositora explicó cuáles serán sus prioridades para su país. También enfatizó la importancia de trabajar por la seguridad y el regreso de la democracia, eliminando así todo régimen que deteriore la separación de poderes y vulnere la Constitución.

“Las instituciones venezolanas han sido debilitadas. Nadie va a invertir en un país si no hay seguridad. Por eso debemos decidir cómo garantizar la educación, la salud y la protección para los más vulnerables”, dijo Machado, agradeciendo a los países que han recibido a los migrantes venezolanos y manteniendo la esperanza de que estas personas regresen a casa.

Machado comenzó respondiendo a los periodistas y resaltó que este reconocimiento no es solo para ella, sino también para todas las personas que se unieron a la lucha por la libertad de Venezuela y por la elección de un presidente de manera democrática, cuyas actas así lo confirman.

“Cada una de las personas con las que hablo en las calles de Oslo me dice que ya está preparada, que ya está haciendo maletas para una nación que va a estar orgullosa de tenernos y a la que siempre le vamos a contar qué fue lo que esta generación hizo. (...) Tantas veces me dijeron que lo que yo quería hacer era imposible... pero lo he logrado”, manifestó.

Diferencias con la lucha de María Corina

Algunos venezolanos se han mostrado inconformes con la lucha de María Corina Machado, pues afirman que ella está promoviendo una intervención militar estadounidense contra su país.

“La sociedad venezolana ejerció el derecho al voto y la soberanía popular el 28 de julio de 2024, y de manera aplastante eligió a González Urrutia como legítimo presidente. La sociedad venezolana lo ha dado todo por una transición en orden y en paz. Quien nos ha declarado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro, que ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como responsable de crímenes de lesa humanidad por las Naciones Unidas”, aseveró.

“Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, que han tomado el control del 60 % de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”.

