María Corina Machado le dedica su Nobel de Paz a Donald Trump: “por su decidido apoyo a nuestra causa”

María Corina Machado publicó dos mensajes en sus redes sociales: uno en inglés y uno en español. En el primero mencionado, le dedicó su Premio Nobel de Paz al presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró estas últimas semanas que él debería ganar aquel galardón.

    Es la séptima latinoamericana en ganar el Nobel de Paz. FOTO: AFP.
El Colombiano
hace 15 minutos
bookmark

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz. Su primera respuesta fue: “no lo puedo creer”. Cuatro horas después, cuando ya terminó de hablar con sus allegados políticos, familiares y amistosos, la política publicó dos mensajes en su perfil de X. Uno en español y uno en inglés.

En el segundo, dedicó su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. El presidente estadounidense que, no solo llevaba varias semanas asegurando que el galardón debía ser para él, sino que ha desplegado una ofensiva militar en el Caribe, en las costas de Venezuela.

Este fue el mensaje completo de María Corina: “Este reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy, más que nunca, contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. ¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”.

No es la primera vez que ambos muestran cercanía. Sin embargo, el mundo estaba expectante por la reacción de ambos.

En desarrollo...

Utilidad para la vida