María Corina Machado le dedica su Nobel de Paz a Donald Trump: “por su decidido apoyo a nuestra causa”

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz. Su primera respuesta fue: “no lo puedo creer”. Cuatro horas después, cuando ya terminó de hablar con sus allegados políticos, familiares y amistosos, la política publicó dos mensajes en su perfil de X. Uno en español y uno en inglés.

En el segundo, dedicó su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. El presidente estadounidense que, no solo llevaba varias semanas asegurando que el galardón debía ser para él, sino que ha desplegado una ofensiva militar en el Caribe, en las costas de Venezuela.