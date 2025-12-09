Crece la incertidumbre: se retrasa conferencia de María Corina Machado antes del Nobel y su paradero es desconocido, ¿asistirá a recibir su premio?

La caraqueña, que lleva más de dos décadas siendo una de las férreas opositoras al chavismo en Venezuela, desde las elecciones que se llevaron a cabo hace un año en su país, se encuentra en la “clandestinidad”. Tras haber sido seleccionada como la ganadora del Premio Nobel de la Paz, los cuestionamientos sobre si saldría de Venezuela a recibirlo, van cada vez más en aumento. Quedan menos de 24 horas para la ceremonia y se sabe que ya parte de su familia se encuentra esperándola en Oslo. Ella, ¿llegará? La última vez que se la vio en las calles, fue el 9 de enero de este año. Antes de eso, ya se encontraba en un resguardo desconocido tras el contundente resultado de las elecciones en las que habría ganado el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, en estas contiendas el régimen concluyó que habría salido victorioso Nicolás Maduro, en medio de cuestionamientos sobre la veracidad de las actas que le pidieron presentar, pero nunca lo hicieron.

En ocasiones pasadas, María Corina ya ha dicho que ella no “saldrá de su país”. En contraste al traslado de Urrutia al extranjero, como una estrategia de “protección” que se tomó en su momento, antes de que se produjeran retaliaciones del gobierno oficialista en su contra.

La familia de la líder opositora ya está en Oslo

En las últimas horas, se ha dado a conocer que su madre, Corina Parisca, ya se encuentra en la capital de Noruega. “Yo creo que sí (la vamos a ver), pero no te lo aseguro todavía”, declaró la madre de la Nobel venezolana, a la periodista Andreina Flores, al llegar al aeropuerto de Oslo. Su hija, Ana Corina Sosa, y su hermana, Clara Machado, también ya se encuentran allá. La incertidumbre crece tras múltiples cuestionamientos sobre el cómo y el cuándo de este posible traslado, luego de que María Corina ya haya asegurado que pretende asistir al evento. No obstante, durante esta mañana, el Instituto Nobel de Oslo expuso que el horario que estaba planteado para la realización de esta ceremonia, fue aplazado. Además, no se explicó cuál es el motivo de este aplazamiento y se determinó que se comunicará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.