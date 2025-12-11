María Corina Machado describió el momento en el que se encontró con sus hijos en Oslo: fue “uno de los más extraordinarios”

La Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado relató este jueves su reencuentro con sus tres hijos, Ana Corina, Henrique y Ricardo, en Oslo, después de más de dos años sin verlos.
Tras un viaje secreto, la líder opositora de 58 años llegó a la capital noruega, pero demasiado tarde para asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa.
La implacable opositora de Nicolás Maduro, que vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año. Salió a saludar desde el balcón del Grand Hotel después de las 02H00 (01H00 GMT) y recibió una ovación.