María Corina Machado, la opositora que quiere libertar a Venezuela, ganó el Nobel de Paz 2025

Muchos venezolanos lloran al verla pasar, otros se abalanzan al camión que la lleva y algunos hasta la llaman “Libertadora”: María Corina Machado, ganadora este viernes del Nobel de la Paz e infatigable opositora del gobierno, despierta un sentimiento casi religioso en su país. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, reaccionó la opositora en conversación con su aliado Edmundo González al conocer la distinción. “¡Estoy en shock!”, afirmó la política, que vive en la clandestinidad.
De jeans y camisa blanca, con aires de estrella de rock, Machado, que nació en Caracas hace 58 años, recorrió el país durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 con un mensaje de cambio tras 25 años de gobiernos chavistas.
Sus seguidores destacan su “coherencia”, sin medias tintas, y su promesa de acabar con el socialismo de la llamada Revolución Bolivariana para dar paso a un sistema liberal.
La líder opositora venezolana fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego del Nobel. Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.
“Estoy segura de que ganaremos”, dijo la flamente nobel de la paz al mostrar optimismo y agradecimiento “en nombre del pueblo venezolano”, al conocer este viernes la noticia de su galardón.
“Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”, dijo Machado al secretario del Comité Nobel, Kristian Berg Harpviken, que la informó por llamada de la decisión.
“Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, dijo una emocionada Machado, a quien el responsable de la institución noruega le responde: “usted se lo merece”.