María Corina Machado, Nobel de Paz 2025: “Maduro decide si lo toma o lo deja, pero va a salir con o sin negociación”

Apenas unas horas después de ser notificada por el Comité Noruego, María Corina Machado, de 58 años, atendió a El País de España desde la clandestinidad, donde permanece desde hace más de un año. Conmovida y abrumada por la noticia, la dirigente opositora venezolana reflexionó sobre el significado del Premio Nobel de la Paz 2025, que considera un reconocimiento no solo personal, sino colectivo: “Este es un compromiso con Venezuela y con el mundo entero”, afirmó.
Machado destacó que el galardón llega en un momento clave para su país. “Nunca hemos estado tan cerca de la libertad como en este momento”, dijo, al recordar las protestas, los encarcelamientos y los procesos electorales que, según ella, fueron manipulados por el régimen.
“Solo la coordinación de fuerzas internas y externas frente a una estructura criminal permitirá que Venezuela avance hacia una transición democrática. Estamos en el umbral de ello”, añadió.
La dirigente aseguró sentirse “abrumada” por la magnitud del reconocimiento. “Es injusto que se personifique en una sola figura cuando hay presos políticos, nueve millones de exiliados y miles de asesinados. Este es un reconocimiento a los venezolanos que han dado hasta la vida por la libertad”, expresó.
Consultada por las reacciones internacionales, Machado evitó especular sobre el silencio del Gobierno español, pero respondió con ironía a las críticas del exvicepresidente Pablo Iglesias, quien comparó su premio con un hipotético Nobel a Hitler. “Dependiendo de quién venga, los ataques pueden ser los mayores elogios”, dijo.
