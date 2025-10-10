María Corina Machado: “El Nobel de la Paz es un impulso para la libertad de Venezuela”

La opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el Premio Nobel de la Paz que recibió este viernes es “un reconocimiento al pueblo de Venezuela”, tras ser galardonada por el Comité Noruego por su defensa “incansable” de la democracia frente al gobierno de Nicolás Maduro.
En un comunicado que compartió vía X, Machado expresó “profunda gratitud” al recibir el Nobel y lo dedicó a quienes —escribió— han soportado “26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía”. “La respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable y estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo”, afirmó.