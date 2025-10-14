María Corina Machado no sabe si podrá recibir el Nobel de Paz: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo”

La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, afirmó que solo podrás viajar en diciembre a Oslo para recibir el galardón si el presidente Nicolás Maduro deja el poder. "Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida.”, declaró al diario noruego Dagens Naeringsliv, en una entrevista difundida este lunes (13 de octubre) y recogida por la agencia NTB.
“Venezuela debe ser libre”, insistió el dirigente, que lleva más de un año en la clandestinidad. “He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano por su futuro”, agregó.
El Comité Nobel noruego anunció el viernes la entrega del premio a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.”. Según la líder opositora, el reconocimiento “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, que —aseguró— “se da cuenta de que el mundo entero legitima la lucha opositora mientras Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados”.