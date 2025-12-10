Video | Tras 16 meses en la clandestinidad, la Nobel de Paz María Corina Machado reapareció en público en Oslo

La opositora venezolana llegó a Noruega este jueves 11 de diciembre tras un periodo prolongado fuera de la vista pública, luego de haber sido inhabilitada, perseguida y forzada a ocultarse durante más de un año por el régimen de Nicolás Maduro. Su llegada a Oslo había sido objeto de especulación durante las últimas 48 horas.

Aunque inicialmente se esperaba que participara en la conferencia de prensa previa al Nobel, programada para el martes, el evento fue cancelado ante la incertidumbre sobre su desplazamiento. El Comité del Nobel confirmó que las condiciones de seguridad dificultaron organizar su intervención con anticipación.

Al final, la ceremonia del 10 de diciembre se realizó sin su presencia en el escenario. Su silla permaneció vacía y el galardón fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien leyó un mensaje preparado por su madre. En él, se afirmaba que “para tener democracia debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.