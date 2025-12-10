x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Tras 16 meses en la clandestinidad, la Nobel de Paz María Corina Machado reapareció en público en Oslo

En plena madrugada en Oslo, María Corina Machado salió al balcón para saludar a quienes la esperaban afuera de su hotel, entre gritos de “¡valiente, valiente!”, en un momento que quedó registrado en video.

  • FOTO: AFP
    FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 49 minutos
bookmark

La opositora venezolana llegó a Noruega este jueves 11 de diciembre tras un periodo prolongado fuera de la vista pública, luego de haber sido inhabilitada, perseguida y forzada a ocultarse durante más de un año por el régimen de Nicolás Maduro. Su llegada a Oslo había sido objeto de especulación durante las últimas 48 horas.

Aunque inicialmente se esperaba que participara en la conferencia de prensa previa al Nobel, programada para el martes, el evento fue cancelado ante la incertidumbre sobre su desplazamiento. El Comité del Nobel confirmó que las condiciones de seguridad dificultaron organizar su intervención con anticipación.

Al final, la ceremonia del 10 de diciembre se realizó sin su presencia en el escenario. Su silla permaneció vacía y el galardón fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien leyó un mensaje preparado por su madre. En él, se afirmaba que “para tener democracia debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida