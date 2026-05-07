“Es una colección muy cercana”: La moda de María Elena Villamil llega a 44 almacenes Éxito

La última vez que conversamos con María Elena Villamil fue antes de dar apertura a Colombiamoda en 2023. La llamada “arquitecta de la moda colombiana” fue fiel a su estilo en esta pasarela con prendas, como siempre, con un trabajo minucioso en el patronaje y la fluidez de las telas. También con el arte como hilo conductor. De esas pasarelas –que en ocasiones se ven lejanas– María Elena Villamil recibió con gusto la propuesta del Éxito que desde hace varios años ha invitado a diseñadores de renombre para generar colecciones asequibles para todos: “Más o menos hace un año llevamos trabajando en este proyecto. Me llamaron del Éxito para hacer esta propuesta y eso me puso muy feliz y me emocionó mucho porque no solo es desarrollar la colección de Arkitect sino de las otras dos líneas de negocio como Finlandek con hogar y Bronzini con vestidos de baño, pijamas y corsetería. Era tener el universo de María Elena Villamil en todas estas alternativas y fue un gran reto y aprendizaje”. Puede leer: Bad Bunny envejecido, Heidi Klum como estatua y Maluma, la cara colombiana: así fue la Met Gala 2026 Esta colección, que se venderá en 44 almacenes éxito de todo el país, además de modaexito.com, no solo tiene prendas de vestir, también es la primera vez que María Elena entra al segmento hogar y por eso se verán sus estampados y diseños en edredones, accesorios y artículos para la mesa y más. “Siempre había querido hacer línea de hogar y dentro de mi marca lo quisiera desarrollar en otro momento pero no está fácil. Me pareció fabulosa esta oportunidad de poder empezarlo a desarrollar a través del Éxito y de su mano. Aprendimos muchísimo y quedamos muy contentos con el producto”.

El trabajo de estampados es creación de María Elena y su equipo, también para la ropa de hogar. FOTO Cortesía Éxito.

El ADN de María Elena Villamil

La filosofía de este proyecto es democratizar la moda y “nuestro lema siempre hacer una colección mucho más cercana, que todas las mujeres que quisieran tener un producto de María Elena Villamil lo pudieran tener”. La idea era entonces lograr eso sin perder el ADN de la marca, “por eso tratamos de que cada una de las piezas, desde las casuales, vestidos de baño, ropa interior, etc, tuvieran ese hilo conductor y toda esta filosofía que hay detrás de la marca: una de nuestras grandes influencias ha sido el arte y la arquitectura y así mismo lo aplicamos en todas las piezas”. Le puede interesar: De la música a la moda: Ryan Castro crea colección cápsula con Agua Bendita La colección, que consta de 156 referencias se llama Aurora, pensada para una mujer auténtica y sencilla. “Aurora es nuestra musa. Quisimos inspirarnos en una mujer que se desenvuelve entre la ciudad y la naturaleza, una mujer colombiana que vive en el campo y desarrolla en el campo toda su sensibilidad artista. Una mezcla entre lo salvaje y lo exquisito. Este proyecto lo construimos con mucho cuidado, con mucha intención, durante casi un año”.

La “arquitecta de la moda”: María Elena Villamil

Ese apelativo que ha tenido María Elena en su carrera se debe, en especial, a ese corte preciso, minucioso y bien organizado en sus prendas a lo que se le añade un trabajo de estampación manual que genera prendas únicas. Esto ha querido plasmarlo también en esta colección. “El trabajo de esta colección fue especial para todas las mujeres de Colombia, así como hacemos el trabajo normalmente en las colecciones de María Elena Villamil. Todos nuestros estampados son análogos, todo se hace desde el inicio pintados a mano con acrílicos, acuarelas, en papeles, en lienzos y así mismo se trabajaron todos estos estampados. Fue un trabajo muy cuidadoso, con propósito. Estos estampados luego se digitalizan para llevarlo a las piezas de manera sublimadas, un trabajo muy cuidado”.

Algunas de las prendas de María Elena Villamil para Arkitect. FOTO Cortesía