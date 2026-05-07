Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Es una colección muy cercana”: La moda de María Elena Villamil llega a 44 almacenes Éxito

Es una completa colección pensada para las madres con 156 referencias no solo de prendas de vestir sino también de colección para el hogar y pijamas y ropa interior. Hablamos con la diseñadora.

  • A la izquierda, María Elena Villamil. A la derecha, algunas piezas de esta colección que ya está disponible en El Éxito. FOTOS Cortesía
    A la izquierda, María Elena Villamil. A la derecha, algunas piezas de esta colección que ya está disponible en El Éxito. FOTOS Cortesía
  • El trabajo de estampados es creación de María Elena y su equipo, también para la ropa de hogar. FOTO Cortesía Éxito.
    El trabajo de estampados es creación de María Elena y su equipo, también para la ropa de hogar. FOTO Cortesía Éxito.
  • Algunas de las prendas de María Elena Villamil para Arkitect. FOTO Cortesía
    Algunas de las prendas de María Elena Villamil para Arkitect. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 15 minutos
bookmark

La última vez que conversamos con María Elena Villamil fue antes de dar apertura a Colombiamoda en 2023. La llamada “arquitecta de la moda colombiana” fue fiel a su estilo en esta pasarela con prendas, como siempre, con un trabajo minucioso en el patronaje y la fluidez de las telas. También con el arte como hilo conductor.

De esas pasarelas –que en ocasiones se ven lejanas– María Elena Villamil recibió con gusto la propuesta del Éxito que desde hace varios años ha invitado a diseñadores de renombre para generar colecciones asequibles para todos: “Más o menos hace un año llevamos trabajando en este proyecto. Me llamaron del Éxito para hacer esta propuesta y eso me puso muy feliz y me emocionó mucho porque no solo es desarrollar la colección de Arkitect sino de las otras dos líneas de negocio como Finlandek con hogar y Bronzini con vestidos de baño, pijamas y corsetería. Era tener el universo de María Elena Villamil en todas estas alternativas y fue un gran reto y aprendizaje”.

Puede leer: Bad Bunny envejecido, Heidi Klum como estatua y Maluma, la cara colombiana: así fue la Met Gala 2026

Esta colección, que se venderá en 44 almacenes éxito de todo el país, además de modaexito.com, no solo tiene prendas de vestir, también es la primera vez que María Elena entra al segmento hogar y por eso se verán sus estampados y diseños en edredones, accesorios y artículos para la mesa y más.

“Siempre había querido hacer línea de hogar y dentro de mi marca lo quisiera desarrollar en otro momento pero no está fácil. Me pareció fabulosa esta oportunidad de poder empezarlo a desarrollar a través del Éxito y de su mano. Aprendimos muchísimo y quedamos muy contentos con el producto”.

El trabajo de estampados es creación de María Elena y su equipo, también para la ropa de hogar. FOTO Cortesía Éxito.
El trabajo de estampados es creación de María Elena y su equipo, también para la ropa de hogar. FOTO Cortesía Éxito.

El ADN de María Elena Villamil

La filosofía de este proyecto es democratizar la moda y “nuestro lema siempre hacer una colección mucho más cercana, que todas las mujeres que quisieran tener un producto de María Elena Villamil lo pudieran tener”.

La idea era entonces lograr eso sin perder el ADN de la marca, “por eso tratamos de que cada una de las piezas, desde las casuales, vestidos de baño, ropa interior, etc, tuvieran ese hilo conductor y toda esta filosofía que hay detrás de la marca: una de nuestras grandes influencias ha sido el arte y la arquitectura y así mismo lo aplicamos en todas las piezas”.

Le puede interesar: De la música a la moda: Ryan Castro crea colección cápsula con Agua Bendita

La colección, que consta de 156 referencias se llama Aurora, pensada para una mujer auténtica y sencilla. “Aurora es nuestra musa. Quisimos inspirarnos en una mujer que se desenvuelve entre la ciudad y la naturaleza, una mujer colombiana que vive en el campo y desarrolla en el campo toda su sensibilidad artista. Una mezcla entre lo salvaje y lo exquisito. Este proyecto lo construimos con mucho cuidado, con mucha intención, durante casi un año”.

La “arquitecta de la moda”: María Elena Villamil

Ese apelativo que ha tenido María Elena en su carrera se debe, en especial, a ese corte preciso, minucioso y bien organizado en sus prendas a lo que se le añade un trabajo de estampación manual que genera prendas únicas. Esto ha querido plasmarlo también en esta colección.

“El trabajo de esta colección fue especial para todas las mujeres de Colombia, así como hacemos el trabajo normalmente en las colecciones de María Elena Villamil. Todos nuestros estampados son análogos, todo se hace desde el inicio pintados a mano con acrílicos, acuarelas, en papeles, en lienzos y así mismo se trabajaron todos estos estampados. Fue un trabajo muy cuidadoso, con propósito. Estos estampados luego se digitalizan para llevarlo a las piezas de manera sublimadas, un trabajo muy cuidado”.

Algunas de las prendas de María Elena Villamil para Arkitect. FOTO Cortesía
Algunas de las prendas de María Elena Villamil para Arkitect. FOTO Cortesía

El trabajo para llevar estas prendas a todo el país involucró a grandes equipos de trabajo de confección en Medellín, María Elena vino varias veces y fue muy enriquecedor para ella. “Son muchos equipos los que trabajan. Hay mujeres que son increíbles, mujeres súper trabajadoras, entregadas, comprometidas, de verdad se genera como una energía súper bonita alrededor de cada equipo y sobre todo el aprendizaje que tenemos porque de alguna manera nosotros trabajamos de una forma diferente con nuestras colecciones. Aquí hay un trabajo más de volumen y hay que tener cuidados con los costos sin perder la esencia e identidad de la marca. Combinar todas estas variables fue un gran reto”.

Le pregunto a María Elena si podría escoger alguna pieza favorita en este universo que veremos en los almacenes Éxito. “Es muy difícil escoger, pero lo que más representa la colección son las faldas, tienen todo este trabajo de patronaje, arquitectónico y geométrico, el ADN de María Elena Villamil, con sus volúmenes. Un reto para todos los patronistas involucrados en el proceso, pero lo hicieron muy bien”, concluyó.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos