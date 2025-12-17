Cabal dice que Polo Polo le “puso los cachos” al apoyar a De la Espriella

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que le dolió profundamente la decisión del representante a la Cámara Miguel Polo Polo de respaldar la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, en lugar de mantener su cercanía política con ella. En entrevista con Semana, la congresista afirmó que sintió esa decisión como un acto de deslealtad, al punto de decir, en tono coloquial, que “le puso los cachos”.
Cabal explicó que su molestia tiene un trasfondo tanto político como personal, pues —según relató— fue una de las personas que más trabajó para que Polo Polo llegara al Congreso de la República. Indicó que movilizó equipos propios y externos y participó activamente en la estrategia para obtener los votos que permitieron su elección, por lo que el giro del representante hacia otra campaña le resultó especialmente doloroso.