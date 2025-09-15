x

“Estoy muy extrañada”: María Fernanda Cabal responde a las acusaciones de amenazas de la viuda de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona relató un tenso episodio en el velorio del senador Miguel Uribe. La senadora Cabal respondió con un comunicado en el que negó haberla intimidado y defendió su presencia como un gesto de respeto. Esto fue lo que respondió.

  • Maria Claudia Tarazona y la senadora Maria Fernanda Cabal. Foto: Colprensa
    Maria Claudia Tarazona y la senadora Maria Fernanda Cabal. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Apenas pocas horas después de que María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, revelara un tenso cruce con la senadora María Fernanda Cabal, a quien acusó de haberla “amenazado” en medio del velorio, la congresista del Centro Democrático salió a pronunciarse con un comunicado en el que rechaza las versiones y aclara su proceder.

En el breve texto, Cabal confirmó que cuando se acercó a saludar a Tarazona llevaba puesto un micrófono, como lo hace habitualmente para atender a los medios durante las sesiones en el Capitolio, y que el dispositivo permanecía activo porque había realizado una grabación previa.

Me mira (María Fernanda Cabal) y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’”, relató Tarazona en entrevista con Noticias RCN,-

Frente a esto, la senadora insistió en que su presencia en el Congreso tras la muerte de Uribe fue “por consideración y respeto”, y se mostró sorprendida por los señalamientos de la viuda, afirmando que durante el encuentro ella había sido “muy amable”.

¿Cómo respondió Cabal a las acusaciones?

“Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel”, escribió la senadora.

Lea también: María Claudia Tarazona comparó magnicidio de Miguel Uribe con el crimen de Charlie Kirk: “Muere asesinado de la misma manera”

Subrayó que “con total transparencia, ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí” y defendió que su único propósito era expresar solidaridad. Reconoció que, si bien con Uribe existían diferencias políticas y una relación de competencia, ambos compartían principios fundamentales y su intención fue únicamente acompañar a su familia en medio de la tragedia.

“Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país”, concluyó.

Utilidad para la vida