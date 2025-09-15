“Estoy muy extrañada”: María Fernanda Cabal responde a las acusaciones de amenazas de la viuda de Miguel Uribe Turbay

Apenas pocas horas después de que María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, revelara un tenso cruce con la senadora María Fernanda Cabal, a quien acusó de haberla “amenazado” en medio del velorio, la congresista del Centro Democrático salió a pronunciarse con un comunicado en el que rechaza las versiones y aclara su proceder. En el breve texto, Cabal confirmó que cuando se acercó a saludar a Tarazona llevaba puesto un micrófono, como lo hace habitualmente para atender a los medios durante las sesiones en el Capitolio, y que el dispositivo permanecía activo porque había realizado una grabación previa.

“Me mira (María Fernanda Cabal) y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’”, relató Tarazona en entrevista con Noticias RCN,- Frente a esto, la senadora insistió en que su presencia en el Congreso tras la muerte de Uribe fue “por consideración y respeto”, y se mostró sorprendida por los señalamientos de la viuda, afirmando que durante el encuentro ella había sido “muy amable”.

¿Cómo respondió Cabal a las acusaciones?