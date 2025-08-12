El oro llegó sobre ruedas en los Juegos Mundiales de Chengdú con María Fernanda Timms

La actuación de los colombianos en Juegos Mundiales ha sido brillante, especialmente en deportes acuáticos que hasta ahora acumulaban casi todas las medallas. Sin embargo, el tan esperado debut de los deportes sobre ruedas llegó y los resultados fueron los esperados.
Este martes, María Fernanda Timms, Gabriela Rueda y Jhon Edward Tascón, fueron los responsables de darle tres medallas más a Colombia, una de oro y dos de plata.
Le contamos los detalles, además de otras tres medallas para Colombia en la jornada.
