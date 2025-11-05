Los CEO del Año 2025: María Lorena Gutiérrez, del Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, del Grupo Argos

Forbes Colombia anunció los ganadores de sus Premios CEO y Emprendedor del Año 2025, distinción que reconoce a quienes han marcado la agenda económica del país a través del liderazgo, la innovación y la visión estratégica. En esta edición, los galardonados son María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, por su papel en la transformación de sus organizaciones y su aporte al desarrollo económico y social de Colombia. El reconocimiento será entregado el 19 de noviembre en el Foro de Economía y Negocios de Forbes Colombia 2025, evento que reunirá a empresarios, emprendedores, inversionistas y líderes del sector público para debatir sobre los desafíos económicos y las oportunidades de crecimiento regional. Conozca más: Este es el top 10 de las startups más valiosas de Colombia: Rappi, Habi y Addi lideran el ranking

María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval.

María Lorena Gutiérrez: liderazgo con propósito en Grupo Aval

Forbes destaca que María Lorena Gutiérrez ha fortalecido la solidez financiera de Grupo Aval y consolidado su transición hacia una banca más digital, sostenible e inclusiva. Durante su gestión, el conglomerado ha impulsado la digitalización de servicios, la expansión de la cartera sostenible y la educación financiera de miles de colombianos. Además, ha liderado programas de impacto social como Misión La Guajira, iniciativa que busca garantizar el acceso a agua y energía en comunidades vulnerables del país. Su liderazgo ha sido interpretado como un modelo de gestión con propósito, en el que la rentabilidad y la responsabilidad social conviven bajo una visión de largo plazo. "El reconocimiento a María Lorena Gutiérrez refleja una forma de dirigir que trasciende las cifras, combina rigor financiero con compromiso social y sostenibilidad", señala el comunicado de Forbes Colombia.

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos.

Jorge Mario Velásquez: el legado de un transformador empresarial

Por su parte, Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, fue reconocido por su papel en la transformación estratégica del holding durante los últimos años. Velásquez, quien dejará el cargo en 2026, lideró la internacionalización del grupo, la monetización de activos clave y la culminación del proceso de separación de participaciones cruzadas con Grupo Sura, considerado uno de los movimientos corporativos más complejos y relevantes del panorama empresarial colombiano. Bajo su dirección, Grupo Argos se consolidó como uno de los conglomerados más importantes de América Latina en infraestructura, materiales de construcción y energía. Su visión gerencial, centrada en la integridad, la gratitud y las personas, dejó una huella duradera en la cultura organizacional del grupo. "Velásquez transformó a Argos en un referente de sostenibilidad y transparencia empresarial. Su liderazgo marcó una nueva etapa en la historia de los grandes conglomerados colombianos", destacó Forbes.

José Vélez, confundador de Bold.

Bold, la fintech colombiana que conquistó a los inversionistas