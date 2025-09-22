Mariana Castaño: una niña con la disciplina de una estrella y hoy es la promesa del voleibol antioqueño

Cuando uno habla de Mariana Castaño en Genesys Volleyball Club, no se habla solamente de una deportista talentosa, sino de una niña que ha hecho del voleibol un estilo de vida y de su equipo una segunda familia.
Mariana llegó a los entrenamientos sin saber nada del deporte, y fue bajo la guía del entrenador Alejandro Calderón que comenzó a construir un camino lleno de disciplina, esfuerzo y cariño por cada balón que toca. Tres años después, su entrega la ha llevado a ser capitana, titular en varias categorías y la voz que anima y acompaña a cada compañera dentro y fuera de la cancha.