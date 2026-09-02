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Conozca a Mariana Isaza, la soprano paisa que se mueve en los escenarios de España

Formada en la Red de Escuelas de Músicas de Medellín y en Eafit, Mariana Isaza protagonizará una obra este fin de semana en el Teatro metropolitano.

  • Mariana Isaza Taborda es una de las cantantes antioqueñas que se abre camino en el circuito del canto lírico internacional. Foto: Camilo Suárez.
    Mariana Isaza Taborda es una de las cantantes antioqueñas que se abre camino en el circuito del canto lírico internacional. Foto: Camilo Suárez.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 18 minutos
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Sentada en la primera fila de sillas del Teatro Metropolitano, justo la que queda frente al foso de la orquesta, la soprano Mariana Isaza Taborda recuerda el camino que la llevó de las clases en la Red de Escuelas de Música de Medellín a protagonizar montajes de zarzuela en España y Colombia. Ella está en la ciudad porque será Adriana, el personaje principal de Los Gavilanes, la zarzuela que dará cierre a la temporada de Prolírica de Antioquia en 2026. Las funciones serán el jueves 3 y el sábado 4 de septiembre a las ocho de la noche en el Teatro Metropolitano.

En un momento de la entrevista, Mariana mira hacía las sillas vacías y cuenta que fue en ese escenario, cuando tuvo un papel menor, que supo que quería dedicarse de lleno al canto lírico.

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—¿Desde entonces no te habías presentado otra vez en el Metropolitano?

—Mi carrera ha sido en los escenarios de España. Sí, este es mi regreso al Metropolitano. Y en un papel protagónico.

En la infancia, Mariana entró a la escuela de música de San Javier. Como la mayoría de los estudiantes de esa primera generación, estudió violín y canto. Por años combinó el estudio de las cuerdas frotadas con el de la modulación y la entonación. A los trece o catorce años sus profesores de canto comenzaron a darle mayor protagonismo en los ensayos y en los conciertos. A la sazón, Mariana no tenía la idea de estudiar música profesionalmente.

Tan fue así que estudió unos semestres de Ingeniería de Petróleos. La música, según recuerda, era entonces un pasatiempo. Sus profesores de la red, entre ellos Agustín Tamayo y John Fredy Noreña, insistieron en que debía estudiar canto. Finalmente hizo la prueba en la Universidad de Antioquia y fue admitida. Por un tiempo partió sus días en las clases de ambas carreras.

—Yo me pasaba todos los días el puente de Barranquilla de la Nacho a la de Antioquia.

El camino no fue recto. Abandonó los estudios de la ingeniería para comenzar los de Arquitectura en la San Buenaventura. En esa época hizo parte del coro de Prolírica de Antioquia. Durante un periodo abandonó los planos y los atriles. Trabajó de cajera y luego en las oficinas de una empresa de zapatos. En esas labores pasó un par de años hasta que un amigo de la Red de Escuelas la encontró en el centro de Medellín y le preguntó por qué había dejado de cantar. En ese momento apareció la oportunidad de una audición. Y así llegó al montaje durante el que vio las sillas del teatro y se decidió su destino

Poco después ingresó nuevamente a la formación musical. La maestra Cecilia Espinosa la animó a presentarse a Eafit y posteriormente la ayudó a conseguir becas. Y ahí la historia se acelera: sin terminar los estudios en Medellín presentó una audición para el Conservatorio del Liceo de Barcelona. Obtuvo un puesto. Según recuerda, necesitaba alrededor de 60 millones de pesos para demostrar que podía cubrir sus gastos durante un año.

Con apoyo de distintas instituciones y fundaciones viajó a Barcelona en 2013. Allí también audicionó para la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid, y fue aceptada. Terminó sus estudios pendientes en Eafit y se trasladó a Madrid, donde estudió durante dos años perfeccionamiento en canto. En España ha sido profesora de piano, de canto. Con el tiempo recibió llamados para reemplazar a cantantes en espectáculos de Zarzuela. Así se fogueó hasta recibir papeles de mayor importancia.

Aunque su formación está relacionada con la ópera y otros géneros de la música académica, en España encontró un campo de trabajo para el repertorio de la Zarzuela. Uno de sus primeros grandes momentos llegó con La Revoltosa, donde interpretó a Mari Pepa, personaje principal de la obra de Ruperto Chapí.

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—Después de una función, un señor muy madrileño me buscó para preguntarme de qué barrio de Madrid era yo (Risas).

En su biografía oficial, se reseña que Mariana ha recibido “clases magistrales con las sopranos Ana María Sánchez y Sondra Radvanovsky; las mezzo Angelika Kirchschlager y Teresa Berganza; los tenores Juan Diego Flórez y John Graham-Hall, el barítono Christopher Maltman y el Maestro Ralf Gothóni”. Además fue incluida en el libro 50 Creadores Latinoamericanos en Madrid, de Casa América.

—¿Has pensado en regresar a vivir a Medellín?

—Claro, soy de aquí. Pero allá tengo mi vida, mi carrera. La zarzuela es muy viva allá. Hay muchas funciones en los pueblos y en la capital. Todos los migrantes somos de dos lados. Pero, si encuentro algo bueno aquí, claro, vendría con mayor frecuencia.

Preguntas y respuestas

¿Cómo comenzó Mariana Isaza su carrera como cantante?
Mariana Isaza comenzó su formación musical en la Red de Escuelas de Música de Medellín, donde estudió violín y canto desde niña. A los 13 o 14 años empezó a recibir mayor protagonismo como cantante en ensayos y conciertos.
¿Cómo llegó Mariana Isaza a estudiar canto en España?
Mariana Isaza llegó a España después de continuar su formación musical en Eafit y presentar una audición para el Conservatorio del Liceo de Barcelona, donde obtuvo un puesto. Viajó a Barcelona en 2013 con apoyo de instituciones y fundaciones y posteriormente fue aceptada en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid.
¿Qué estudios realizó Mariana Isaza en la Escuela Superior de Música Reina Sofía?
En la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid, estudió durante dos años perfeccionamiento en canto. Además, su biografía oficial señala que recibió clases magistrales de reconocidos intérpretes como Ana María Sánchez, Sondra Radvanovsky, Angelika Kirchschlager, Teresa Berganza y Juan Diego Flórez.
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