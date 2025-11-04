Mariana Pajón cuenta los días para al nacimiento de su hijo; arrancó el conteo regresivo de la medallista olímpica

Empezó el conteo regresivo para la múltiple medallista olímpica, Mariana Pajón, quien está en las semanas finales de su embarazo. Mientras se prepara para la llegada de su primer hijo, la antioqueña es protagonista de la nueva campaña del GW, la marca de bicicletas que la ha acompañado en su carrera y que, ahora, lanzó una línea especial para niños, impulsada por la futura mamá. Mariana, quien está por la semana 37 de su embarazo, se mostró en redes muy feliz porque, además, va a ser tía, pues su hermano Miguel Pajón y su esposa también están esperando su primer bebé. Puede leer: Entrevista con Mariana Pajón: “Mi nueva motivación es ver a mi hijo en las tribunas en Los Ángeles-2028”

La medallista olímpica dio una entrevista Panam Spor contanto algunos detalles de la espera de su bebé y sostuvo que aún no han definido el nombre, pero que avanza en la organización de todos los detalles para la espera de su primer hijo. Hay que recordar que tal y como le dijo a El Colombiano en junio pasado, Mariana no ha parado de entrenar, para mantenerse físicamente mientras espera la llegada de su bebé, aunque todo el plan de mantenimiento físico está ajustado a su actual estado y por ello la bici está guardada por estos días. La medallista olímpica espera que su bebé nazca en las próximas semanas (noviembre), para luego retomar los entrenamientos con miras a la clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028, en Los Ángeles.

Mariana ha compartido en sus redes las compras que ha hecho de las cosas esenciales en la espera de su bebé, como cojines para la lactancia, coche, cuna, cambiadores, y otros elementos que son prioritarios al momento de la llegada del bebé.

Campañas con otras marcas

Durante su embarazo Mariana no ha parado de ser llamada a campañas deportivas y publicitarias importantes, hace poco fue una de las deportistas elegidas por Adidas para la presentación del balón del Mundial de 2026. Mariana, quien es un ícono mundial por sus logros y por dejar en alto el nombre de Colombia, ha seguido con sus eventos como el Gran Fondito, las campañas publicitarias y eventos en los que es invitada especial, o exhibida como imagen de las mismas.