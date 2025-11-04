Mariana Pajón cuenta los días para al nacimiento de su hijo; arrancó el conteo regresivo de la medallista olímpica

Empezó el conteo regresivo para la múltiple medallista olímpica, Mariana Pajón, quien está en las semanas finales de su embarazo.
Mientras se prepara para la llegada de su primer hijo, la antioqueña es protagonista de la nueva campaña del GW, la marca de bicicletas que la ha acompañado en su carrera y que, ahora, lanzó una línea especial para niños, impulsada por la futura mamá.
Mariana, quien está por la semana 37 de su embarazo, se mostró en redes muy feliz porque, además, va a ser tía, pues su hermano Miguel Pajón y su esposa también están esperando su primer bebé.
