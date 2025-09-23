Mariana Pajón lanza programa para apoyar deportistas antioqueños rumbo a los Olímpicos de Los Ángeles

La reina del BMX y dieciocho veces campeona mundial, Mariana Pajón, no se baja del sueño olímpico de los Ángeles 2028, pero esta vez no quiere ir sola, sino de la mano de todos los deportistas antioqueños.
Detrás del temple de campeona, a Mariana siempre la ha impulsado la labor social y su gran motivación no solo ha sido conquistar todos los podios del mundo, sino también los corazones de aquellos que la admiran. Ahora lanza su nuevo proyecto deportivo y social “10de10”, con el que pretende impulsar el sueño de muchos deportistas que van rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Le contamos de qué se trata y quiénes podrían ser beneficiarios del proyecto.