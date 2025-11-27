“No me he perdido, yo soy un jugador joven que sigue aprendiendo”: Marino Hinestroza demostró madurez tras juego ante Junior

El peso que carga sobre sus hombros es directamente proporcional a la expectativa que su talento ha generado. Marino Hinestroza tiene unas habilidades excepcionales jugando fútbol. Su velocidad y capacidad para encarar han sido importantes para Atlético Nacional y lo llevaron este año, un par de veces, a estar entre los convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.
Hinestroza es un futbolista joven. Apenas tiene 23 años, pero su carrera es larga. En el cuadro verde, al que llegó a mediados de 2024 desde Estados Unidos, ha brillado como pocos. Sin embargo, en los últimos partidos no ha encontrado el nivel que mostró la temporada pasada, cuando con confianza plena decía que era el mejor futbolista de la liga colombiana.