x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Marino Hinestroza volvió al gol con Nacional; así brilla en el clásico paisa

Marino Hinestroza, que juega en la posición de extremo izquierdo, es la gran figura del clásico 340 entre Nacional y DIM al anotar doblete y brindar asistencia.

  • Marino Hinestroza, una de las figuras del clásico entre Nacional y DIM. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Marino Hinestroza, una de las figuras del clásico entre Nacional y DIM. FOTO CAMILO SUÁREZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 55 minutos
bookmark

Marino Hinestroza cambió lágrimas de impotencia por gritos de desahogo y abrazos de orgullo este domingo en el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay 2-2025.

En un momento crucial del partido, cuando mejor estaba jugando el cuadro rojo, el verde le dijo un giro de 180 grados al juego gracias a las anotaciones de Hinestroza, quien abrió su cuota goleadora en el presente semestre.

Lea: ¿Eran tres los expulsados en duelo Nacional-Caldas? Qué dicen los expertos tras la roja a Edwin Cardona

El pasado miércoles, en Copa Colombia, en el duelo de vuelta que Nacional ganó 2-0 ante Once Caldas para sellar su pase a semifinales, Marino, Hinestroza salió del campo entre lágrimas no solo por recibir un golpe en el rostro sino también porque las cosas no le estaban saliendo como anhelaba en el tema deportivo.

Pero este domingo, en el clásico 340 entre verdes y rojos, volvió a exhibir su mejor versión.

Primero abrió el marcador al minuto 14 luego de una buena asistencia de Jorman Campuzano, quien le había robado el esférico a Jarlan Barrera en el medio campo.

Y después, al 24’, tras un saque largo de Ospina, y la potencia de Alfredo Morelos. Este le ganó la posición a Halam Loboa, y le pasó el esférico a Marino, quien tras un fuerte remate volvió a vencer al arquero uruguayo Washington Aguerre. Fue su undécima celebración en 71 presencias con la camiseta de Atlético Nacional.

El DIM descontó tras anotación del polaco-argentino Francisco Fydriszewski, al 35’, pero Hinestroza, con su desequilibrio y eficacia volvió a aparecer tras asistir a Andrés Sarmiento, quien convirtió el 3-1 parcial del juego. Sarmiento también está encendido, al lograr su cuarto gol en Liga, el octavo en el semestre, pues suma otros cuatro en Copa Betplay. Fue el mejor periodo de Nacional en mucho tiempo, que aumentó el marcador tras anotación de Andrés Román al 44’.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida