Marino Hinestroza volvió al gol con Nacional; así brilla en el clásico paisa

Marino Hinestroza cambió lágrimas de impotencia por gritos de desahogo y abrazos de orgullo este domingo en el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay 2-2025.

En un momento crucial del partido, cuando mejor estaba jugando el cuadro rojo, el verde le dijo un giro de 180 grados al juego gracias a las anotaciones de Hinestroza, quien abrió su cuota goleadora en el presente semestre.

El pasado miércoles, en Copa Colombia, en el duelo de vuelta que Nacional ganó 2-0 ante Once Caldas para sellar su pase a semifinales, Marino, Hinestroza salió del campo entre lágrimas no solo por recibir un golpe en el rostro sino también porque las cosas no le estaban saliendo como anhelaba en el tema deportivo.