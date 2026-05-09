Mario Burgos: ¿quién es el fiscal que convirtió los estrados en espectáculo?

A Mario Burgos le gusta verse impecable. Antes de dormir deja listo el traje del día siguiente, escoge la corbata, revisa que las medias combinen y acomoda los zapatos Ferragamo como si estuviera preparando una ceremonia.
Tiene un gusto evidente por las marcas, por la estética y por la idea de proyectar autoridad apenas entra a una sala de audiencias. También le gusta hablar de sí mismo en términos grandes. Alguna vez se comparó con James Rodríguez. “Yo soy el 10, un crack”, dijo sin pudor. Incluso asegura que el futbolista le escribe mensajes.
Así es Mario Burgos, el fiscal que durante años se convirtió en una de las caras más visibles de la Fiscalía General de la Nación. Un hombre que despierta admiración y fastidio en partes iguales. Seguro de sí mismo hasta rozar la arrogancia. Vanidoso. Competitivo. Incómodo para muchos colegas. Convencido de que en el derecho penal hay que imponerse antes de siquiera abrir la boca en un juicio.
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Esta semana renunció a la Fiscalía después de 12 años dentro de la entidad. Lo hizo mediante una carta de dos páginas que puso punto final a una carrera atravesada por casos de altísimo impacto nacional.
Su salida marca el cierre de una etapa para un funcionario que durante el periodo del exfiscal Francisco Barbosa se convirtió casi en una celebridad judicial y que en la administración de Luz Adriana Camargo terminó perdiendo el peso que alguna vez tuvo.
Burgos es pastuso, abogado y especialista en derecho penal. Entre 2008 y 2014 trabajó en la Rama Judicial, hasta que llegó a la Fiscalía.
Su ascenso comenzó a acelerarse cuando conoció a Martha Mancera, ex vicefiscal general, en la Unidad Especial de Investigación. Desde entonces se volvió uno de los hombres cercanos al círculo de poder de la Fiscalía de Barbosa.
Tenía casos grandes, exposición mediática y una relación directa con las cabezas de la entidad. Pero si algo terminó definiendo su carrera fue la capacidad de convertir procesos judiciales en espectáculos públicos seguidos por millones de personas.