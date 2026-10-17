Marithea es bicampeona de Red Bull Batalla Colombia: venció a Horus y clasificó a la Internacional de 2027

La freestyler caleña Marithea conquistó este sábado 17 de octubre su segundo título nacional de Red Bull Batalla Colombia, luego de vencer a Horus en la gran final disputada en el Royal Center de Bogotá. Con el triunfo, la MC (rapera) aseguró su clasificación a la Final Internacional de 2027, que se celebrará en Perú. La victoria le permitió repetir la hazaña que consiguió en 2021 y consolidarse como una de las principales representantes del freestyle colombiano. Cinco años después de su primera coronación, Marithea volvió a imponerse en el escenario nacional y se quedó con el cupo para competir frente a los mejores improvisadores de habla hispana.

Horus, por su parte, terminó como subcampeón después de avanzar hasta la última batalla de la jornada. El MC llegó a la final con un desempeño que le permitió disputar el título, pero no logró superar a la representante de Cali. Le puede interesar: Gazir encontró a su nuevo “elegido” del freestyle en Colombia

El camino de Marithea hacia el bicampeonato

La jornada se desarrolló mediante llaves de eliminación directa y reunió a varios de los nombres destacados de la escena nacional. Marithea superó distintos enfrentamientos hasta llegar a la final, con una de sus victorias más importantes frente a J1 en semifinales, duelo que enfrentó a dos referentes del freestyle caleño. El cruce concentró buena parte de la atención de la competencia por la rivalidad entre ambos MC. Marithea logró avanzar a la última instancia y quedó a una batalla de repetir su campeonato de 2021. En las rondas previas también sobresalió Fat N, quien llamó la atención del público con un remate que incluyó la referencia al “demonio en bici”. El momento se sumó a las actuaciones que marcaron una noche de enfrentamientos, respuestas improvisadas y reacciones en el Royal Center. La final enfrentó a Marithea y Horus, dos competidores que llegaron a la definición por caminos distintos, pero con el mismo objetivo: quedarse con el título nacional y el pase a la cita internacional. Finalmente, la caleña se llevó la victoria y cerró el torneo como campeona. Le puede interesar: Cartago será epicentro del freestyle colombiano con “Colombia Tiene Buena Rima”: ganador irá a Red Bull Batalla

Marithea representará a Colombia en Perú

Con el título de 2026, Marithea obtuvo el derecho de representar a Colombia en la Final Internacional de Red Bull Batalla de 2027, que se disputará en Perú. Allí compartirá la representación colombiana con Valles-T, quien estaba clasificado anticipadamente por ser tercero en la Internacional de 2026. La clasificación internacional llega en un momento de nuevos desafíos para la freestyler, tras confirmarse su incorporación a la liga FMS España para la temporada 2026-2027. Su participación en ese circuito le abrirá otra oportunidad de medirse con exponentes de la improvisación en el ámbito internacional. Conozca también: “Quiero quedar en la historia grande del freestyle”: Larrix Bloque de preguntas y respuestas