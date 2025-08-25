Mark Ruffalo denunció “hambruna provocada” en Gaza y exigió acciones de líderes mundiales

El actor estadounidense Mark Ruffalo, reconocido mundialmente por interpretar a Hulk en la saga de superhéroes de Marvel y a Matt Flamhaff en Si Tuviera 30, utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje sobre la crisis humanitaria en Gaza. En un video publicado en Instagram, denunció lo que calificó como una “hambruna provocada por el hombre” y acusó directamente a Israel y a su ejército de cometer un “acto criminal contra la población civil”.
“Esto no es un desastre natural, no es una sequía. Es una hambruna fabricada, un crimen contra la humanidad. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un pueblo entero es llevado a morir de hambre”, afirmó el actor. Ruffalo pidió acciones concretas al presidente estadounidense Donald Trump, así como a Alemania, Reino Unido y otros países europeos, advirtiendo que “la inacción es complicidad”.
