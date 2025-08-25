Mark Ruffalo denunció “hambruna provocada” en Gaza y exigió acciones de líderes mundiales

El actor estadounidense Mark Ruffalo, reconocido mundialmente por interpretar a Hulk en la saga de superhéroes de Marvel y a Matt Flamhaff en Si Tuviera 30, utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje sobre la crisis humanitaria en Gaza. En un video publicado en Instagram, denunció lo que calificó como una “hambruna provocada por el hombre” y acusó directamente a Israel y a su ejército de cometer un “acto criminal contra la población civil”. “Esto no es un desastre natural, no es una sequía. Es una hambruna fabricada, un crimen contra la humanidad. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras un pueblo entero es llevado a morir de hambre”, afirmó el actor. Ruffalo pidió acciones concretas al presidente estadounidense Donald Trump, así como a Alemania, Reino Unido y otros países europeos, advirtiendo que “la inacción es complicidad”. Conozca: “No hay señal de desnutrición generalizada”: Israel asegura que en Gaza no hay hambruna, como denuncia la ONU

El actor también citó a la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo respaldado por la ONU, cuya declaración de hambruna en Gaza se dio el pasado 22 de agosto. Según el informe, al menos 500.000 personas —cerca del 20% del territorio palestino— viven en condiciones “catastróficas”, con niños incapaces de despertarse por falta de alimento y familias enteras dependiendo de comedores sociales que resultan insuficientes. En las calles de Ciudad de Gaza, las escenas reflejan la gravedad de la emergencia. Mujeres y niños corren con ollas y recipientes para conseguir algo de arroz, mientras desplazados relatan que la declaración de hambruna llegó “demasiado tarde”. La ONU señaló que la crisis pudo haberse evitado si no se hubieran impuesto restricciones sistemáticas a la entrada de ayuda humanitaria durante los más de 22 meses de guerra.

a Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente la hambruna en el enclave, donde más de medio millón de personas viven en condiciones que expertos califican como catastróficas. FOTO: Agencia Xinhua

La respuesta de Israel fue inmediata. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó el informe de la ONU como una “mentira descarada” y el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “no hay hambruna en Gaza”. Sin embargo, las cifras difundidas por el Ministerio de Salud del territorio palestino, consideradas fiables por la ONU, confirman que más de 62.000 palestinos —en su mayoría mujeres y niños— han muerto desde octubre de 2023. Mientras tanto, los bombardeos continúan en barrios como Zeitún y Al Sabra, donde equipos de rescate describen la situación como “absolutamente catastrófica”. En paralelo, organizaciones humanitarias advierten que la hambruna podría expandirse hacia el sur de la Franja en las próximas semanas, alcanzando a casi dos tercios del territorio. Lea también: La sed se suma al hambre y agrava todavía más la crisis humanitaria en Gaza