Tras desplome de Meta, Zuckerberg pierde US$25.000 millones y cae en el ranking de los más ricos del mundo

El patrimonio neto de Mark Zuckerberg se redujo en cerca de US$25.000 millones luego de que las acciones de Meta cayeran más de 10% el pasado jueves, marcando la mayor pérdida en un solo día para la empresa en lo que va del año. El desplome, según informó Forbes, se produjo tras un reporte trimestral afectado por un cargo fiscal extraordinario, que llevó las ganancias de la compañía muy por debajo de las previsiones de Wall Street.

Acciones de Meta registran su mayor caída desde 2022

Los títulos de Meta cerraron con una baja del 12,3%, hasta alrededor de US$658,50, lo que representa su peor desempeño intradía desde octubre de 2022, cuando se desplomaron 24,5%. La reacción del mercado refleja la preocupación de los inversionistas frente al impacto de los costos tributarios y las menores utilidades.

En su informe del tercer trimestre, Meta reportó una ganancia por acción de apenas US$1,05, cifra 84% inferior a las proyecciones de los analistas, que esperaban US$6,72, según datos de FactSet. Aun así, los ingresos totales ascendieron a US$51.200 millones, superando las estimaciones de US$49.500 millones.

El golpe fiscal de la One Big Beautiful Bill de Trump

La compañía atribuyó el desplome de sus utilidades a un cargo tributario único de US$15.900 millones, derivado de la ley One Big Beautiful Bill, promulgada por el gobierno de Donald Trump. Este ajuste provocó una caída del 83% en las ganancias por acción respecto al año anterior (US$6,03). Meta indicó que, sin este impacto extraordinario, las ganancias habrían alcanzado US$7,25 por acción, y que la medida le permitirá una reducción significativa en los pagos de impuestos federales durante el resto de 2025 y los próximos años.

Meta apuesta por la superinteligencia

Pese a la presión sobre sus resultados financieros, Meta aumentó su proyección de gasto de capital para 2025, elevando el rango de US$66.000-72.000 millones a US$70.000-72.000 millones. El CEO, Mark Zuckerberg, afirmó que la empresa se está preparando “de manera agresiva” para la era de la superinteligencia, asegurando que Meta está “idealmente posicionada para liderar un cambio generacional en grandes oportunidades tecnológicas”.

Zuckerberg cae al quinto lugar entre los más ricos del mundo