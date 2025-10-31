Tras desplome de Meta, Zuckerberg pierde US$25.000 millones y cae en el ranking de los más ricos del mundo

El patrimonio neto de Mark Zuckerberg se redujo en cerca de US$25.000 millones luego de que las acciones de Meta cayeran más de 10% el pasado jueves, marcando la mayor pérdida en un solo día para la empresa en lo que va del año.
El desplome, según informó Forbes, se produjo tras un reporte trimestral afectado por un cargo fiscal extraordinario, que llevó las ganancias de la compañía muy por debajo de las previsiones de Wall Street.
