Mark Zuckerberg dice que las universidades no están preparando profesionales para las necesidades del mercado laboral, ¿qué argumentó?

Cada vez más jóvenes en Colombia se preguntan si estudiar una carrera universitaria realmente los preparará para el trabajo que sueñan. Y esa misma duda también ronda en la mente de algunos de los empresarios más influyentes del mundo, como Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y CEO de Meta.

En una entrevista reciente con el comediante Theo Von para el pódcast This Past Weekend, Zuckerberg fue directo al decir: “no estoy seguro de que la universidad esté preparando a la gente para los trabajos que necesitan hoy en día”. Sus palabras han reavivado un debate que crece a la par de las demandas del mercado laboral y la frustración de miles de egresados que no encuentran trabajo o sienten que no tienen las habilidades que hoy exigen las empresas.

