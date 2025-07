En la memoria de los hinchas de Nacional aún viven su gambeta picante, la velocidad que mostró por la banda izquierda, la derecha, el centro durante la Copa Libertadores del 2016, cuando fue figura. Eso llevó a Marlos Moreno al extranjero, donde tuvo altibajos. Ahora, un hombre maduro de 28 años regresa al cuadro verde como refuerzo. Sobre todo su proceso conversó con este diario.

¿Cuál es la sensación de volver al club de los amores?

“Estoy muy contento de estar en Nacional. Tengo recuerdos bonitos. El domingo se cumplieron nueve años de la Libertadores. Estoy feliz por todos lados. Estoy con mi familia, con mi madre, con mis seres queridos. Eso es algo gratificante”.

¿Cómo llega a Nacional?

“No soy el mismo de antes. Ahora tengo más experiencia, pero tengo la misma picardía, la misma alegría, el mismo talento, las mismas ganas de competir por algo importante. Eso es lo que hace que valga la pena venir. Estamos vivos en todos los torneos y queremos llegar lo más lejos posible”

¿Ya cumplió el sueño de ayudar a su familia, a su madre?

“Sí, gracias a Dios. Ese era mi mayor sueño. Mi madre fue una persona que se mató mucho por nosotros. Siempre quise ayudar a mi mamá y poderle dar una mejor calidad de vida”

Marlos, ¿cómo ve ahora los elogios que recibió y lo que pasó en Europa?

“Yo nunca me comparé con Faustino Asprilla. Alguna vez sacaron un video de contexto donde yo supuestamente dije que iba a ser mejor que el Tino. A mí me parecía bonito que me compraran con él. Decía que estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, yo solo me centraba en lo que estaba haciendo. Reinaldo fue pieza clave para tenerme los pies en la tierra porque era el más joven y destacaba”.

¿Qué pasó en el exterior para que no brillara de la manera que se esperaba?

“Hubo cosas complicadas. Algunas veces fue el estado de ánimo. Otras, las alineaciones de los técnicos, la táctica de los equipos. Muchos factores que no quiero sacar como excusa, pero influyeron. Por ejemplo, cuando llegué a Tenerife (el último equipo), el entrenador me pidió, pero lo cambiaron y no me puso. Al final no jugué porque no era del gusto del técnico”.

¿Le costaron los cambios culturales?

“Claro. Por ejemplo, cuando estaba en España, en Deportivo La Coruña, me dio duro. Yo estaba acostumbrado a estar con mi madre, con mis amigos, con mi pareja del momento y me fui solo a los 19 años, sin conocimiento, simplemente para entrenar y después qué. Hubo un diciembre en que me sentí solo. Después llevé a la familia: 14 personas. En enero, cuando regresaron, me sentía triste, con un vacío grande”.

¿Momento más difícil del proceso?

“El inicio de la llegada a Europa. En esos momentos pensaba que estaba solo. Podía hacer lo que quisiera porque estaba bien económicamente, pero eso no me daba nada. ¿Dónde estaba mi familia? Lejos. No podía hablar con mi gente. Muchas veces hablaba por teléfono dos o tres horas. Buscaba factores para sentirme bien, pero no me encontraba”.

¿Momento más alegre?

“Cuando fui a Brasil (2018) me encontré realmente. La cultura de ellos es parecida a la nuestra. El fútbol, la alegría, la preparación de los partidos en los estadios fue espectacular, lo disfruté mucho”.

¿Con qué se “chocó” cuando llegó al fútbol profesional?

“Cuando llegué al fútbol rentado tenía mucha confianza. Me choqué cuando fui a España. Yo no tenía información táctica. Yo solo iba por el lateral y ya. Allá debía cerrar la línea de pase, moverme. Me costó mucho”.

¿Cómo fue la adaptación a los idiomas?

“Siempre tuve un traductor. Uno siempre se defendía con el traductor del celular y lo que medio sabía. Algunas veces me salía y me bloqueaba, pero lo hice bien. Del turco no aprendí nada y ahí mi familia la pasó mal. A mi hijo le costaba ir al Colegio. No fue tan bueno”.

¿Cómo llegó a Nacional?

“Un día estaba jugando en la cancha con mis hijos en una cancha. Subí la foto a redes. La gente empezó a responder para que volviera. Desde ahí se generó todo y ahí se dio todo”.

¿Cómo fue el primer día con Nacional?

“Firmé el contrato el domingo en la tarde. Estaba muy feliz, orgulloso de que se diera la posibilidad de estar en el equipo. Conozco a la mayoría de los compañeros. Tengo una buena relación con Campuzano, que es mi socio. También Edwin, David, Tesillo, Morelos”.

¿Qué le dijo Gandolfi?

“Me felicitó, me dio la bienvenida. Me dieron algunos cocotazos, pero no hemos hablado mucho. Ellos estaban centrados en el partido. Hoy (ayer) hicimos trabajo aparte contra Cúcuta, pero esta semana habrá una charla”.

¿Ve algo de usted en Hinestroza?

“Marino es una buena persona. He compartido con él. Lo siento muy centrado. Para mí es el mejor jugador del fútbol colombiano. Aquí en Colombia parece que algunos periodistas les tuvieran envidia a los jugadores. En Brasil todo el mundo hablaba bien de Endrick, Vinícius y llegaron al Madrid. Aquí debemos apoyar más a los jugadores”.

Su llegada genera expectativa en la gente, ¿se siente presionado?

“En Nacional siempre hay presión. Es un equipo grande, acostumbrado a ganar y siempre existe la presión. Si me critican o ganamos, así tenían que ser las cosas. Uno debe estar preparado”.

¿Qué sueños le faltan por cumplir?