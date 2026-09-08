“Estoy enfocado en la 19, no en irme de Nacional”: Marlos Moreno despeja los rumores sobre su salida

Marlos Moreno atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso a Atlético Nacional. El atacante ha recuperado protagonismo, suma cinco goles en este semestre y se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo dirigido por Lucas González. En diálogo con Línea de Gol de EL COLOMBIANO habló de su trabajo individual, las críticas que recibió, su relación con el técnico, el regreso de Franco Armani y Alexis Henríquez, los rumores sobre una posible salida y su ilusión de volver a la Selección Colombia.
Marlos, ¿a qué atribuye este buen momento que está viviendo con Atlético Nacional?
“Estoy muy contento por la invitación. Creo que es un presente bueno, no solamente conmigo, sino también con el grupo. Estamos haciendo las cosas muy bien y creo que vamos por buen camino”.