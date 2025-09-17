Martín Nova presenta La Maloca: 15 voces unidas frente a la crisis ambiental

Martín Nova es una de esas figuras que se mueven con soltura entre el mundo empresarial, la cultura y el cine. Fue vicepresidente de mercadeo del Grupo Éxito, productor ejecutivo de Colombia, magia salvaje —la película más vista en la historia del país— y autor de libros que cruzan la memoria histórica con el arte y la gestión empresarial.
Ahora, este medellinense de 47 años llega a la Fiesta del Libro y la Cultura con La Maloca. 15 voces unidas por nuestro planeta, publicado por Debate. Una obra que convoca a científicos, líderes indígenas, activistas y empresarios bajo el techo simbólico de una maloca amazónica para reflexionar sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
En EL COLOMBIANO hablamos con él sobre el origen del proyecto, las coincidencias entre el conocimiento ancestral y la ciencia, y la necesidad de construir esperanza activa frente al futuro del planeta.