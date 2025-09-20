Nico Open ya tiene sus campeones 2025, Martín Ramírez y Mariana Beltrán se llevaron el honor

Terminó en el club Campestre Llanogrande el Nico Open, el certamen que realiza un hijo de la casa, el golfista profesional Nicolás Echavarría, y que contó con la presencia de 138 jugadores juveniles que llegaron en representación de 19 países. Nico, quien siempre hace un pare en sus competencias, llegó a Medellín para compartir con los deportistas que lo ven como referente y como esa imagen a seguir, mientras que el integrantes del PGA Tour, aprovecha para compartir con quienes sueñan con ser profesionales.

Al final de las tres rondas, los ganadores fueron Martín Ramírez con un score de (-9) y Mariana Beltrán (e), quienes recibieron el trofeo de parte de Nicolás –dos veces campeón del PGA Tour y anfitrión del evento– que cumplió con su tercera edición. Ramírez, líder desde el inicio, tuvo que batallar hasta el último hoyo, llevando la definición a un desempate frente al boliviano Vicente Quiroga, a quien derrotó en el primer hoyo decisivo, luego de embocar un birdie (un golpe menos bajo el par) y que su rival se llevara un bogey (un golpe por encima) tras lanzar su pelota al agua con el golpe de salida. “Haber ganado fue el objetivo que se planteó en la semana, pero haberlo podido hacer en este campo, con Nico como anfitrión y con todas las personas del club, la sensación es increíble. Le pegué a la bola muy bien, poteé muy bien también, nunca me di por vencido, siempre con la cabeza alta y luchándola tiro a tiro”, sentenció el golfista bogotano, Ramírez, tras su victoria.

Beltrán, por su parte, aprovechó la ventaja que tomó en los dos primeros días de competencia y aunque la golfista boliviana Mara Dajer se acercó, su impulso no fue suficiente para poner en peligro el liderato de la golfista santandereana, quien manejó las emociones y supo darle el tercer título del Nico Open al país en la categoría femenina. “La primera ronda fue realmente muy buena, creo que eso fue lo que más me dio la ventaja, pero igual tuve que lucharla los dos últimos días, sobre todo hoy (sábado), estuvo complicada la ronda, la sufrí, la presión jugó bastante pero igualmente pude sacarla adelante”, afirmó Beltrán, campeona de la rama femenina. Nicolás Echavarría por su parte, en su calidad de anfitrión, se mostró feliz y emocionado por la gran presencia de competidores y el nivel que demostraron tanto en la rama femenina como en la masculina.