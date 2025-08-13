x

Envían a prisión al expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por corrupción

El exmandatario cumplirá prisión preventiva durante cinco meses. Será recluido en una pequeña prisión dentro de una base de la policía donde se encuentran encarcelados los también expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

  • Martín Vizcarra gobernó Perú entre 2018 y 2020. El caso por el que lo juzgan se remonta a su época como gobernador de Moquegua. FOTO: Getty
    Martín Vizcarra gobernó Perú entre 2018 y 2020. El caso por el que lo juzgan se remonta a su época como gobernador de Moquegua. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 5 minutos
bookmark

El expresidente peruano Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva durante cinco meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años.

Lea aquí: Como Uribe, otros 9 expresidentes en Suramérica han sido condenados penalmente

Durante una audiencia celebrada este miércoles, el magistrado Jorge Chávez envió a prisión al exmandatario de 62 años alegando “peligro procesal y de fuga”, según el fallo publicado por el Poder Judicial.

Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, fue detenido inmediatamente.

Una vez pase por controles médicos, se espera que sea trasladado a una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima, donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Vizcarra respondía en libertad por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014).

Siga leyendo: ¿Qué tan importante es el Amazonas para la economía colombiana? Claves del pulso territorial con Perú

La Fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de 640.000 dólares) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua.

