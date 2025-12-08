Exesposa de Petro se pronunció sobre chats de viceministro en los que la trata de “hp”: “Demuestra la vulnerabilidad en la que estamos”

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro y madre de Andrea Petro, se pronunció sobre los chats conocidos por EL COLOMBIANO en el que el viceministro (e) de Diversidades, Dumar Guevara, arremete en contra de ella y su hija tratándolas de “hps”. La polémica entre la familia del presidente y el funcionario ocurrió en agosto cuando Mary Luz Herrán y Andrea Petro visitaron el ministerio para proponer una serie de charlas y foros para hablar sobre migración y discapacidad, según contaron fuentes a este diario. La conversación la iban a tener con Charlotte Callejas, hoy viceministra de Mujeres, pero también tenían la expectativa de saludar al ministro Juan Carlos Florián, quien estaba recién posesionado; sin embargo, el encuentro nunca se dio porque un funcionario lo impidió: Dumar Guevara, que trabajó con ellas en el pasado y al parecer se ha tomado el poder en el Ministerio de Igualdad.

En una serie de chats en poder de EL COLOMBIANO se lee lo escrito por Guevara: “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”. En otro chat, escrito minutos después, el hoy viceministro encargado Guevara subió el tono: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”. La fundación a la que se refieren en los chats se llama Organización Colombiana para Migrantes, liderada por Andrea Petro y hasta junio de 2023 el secretario general era Dumar David Guevara. Lea aquí: Ministerio de la Igualdad se juega su futuro en el Congreso: ¿logrará constituirse o morirá con este Gobierno? El funcionario fue desvinculado de la fundación por “una serie de circunstancias y eventos que han puesto en entredicho los valores y principios fundamentales de nuestra fundación”, según decía un comunicado en esa época. Y añadía: “Hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación interna que ha revelado comportamientos que van en contra de los estándares éticos y profesionales que esperamos de todos nuestros empleados”. Ante tales mensajes, Mary Luz Herrán aseguró que lo revelado por este diario “demuestra la vulnerabilidad en la que estamos”.

“Al igual que mi hija, los chats revelados en prensa hoy (domingo 7 de diciembre) demuestran la vulnerabilidad en la que estamos. Lamentable que venga desde este lado. Esto no debió ocurrir”, sostuvo la exesposa del mandatario en su cuenta de X. Antes, su hija Andrea también se había referido a los mensajes del viceministro (e). “Ante lo que ha circulado en prensa, solo reafirmo que nadie (ni mi mamá ni yo) merece ser tratada con insultos. El respeto en la forma de expresarnos es esencial. No entraré en confrontaciones y confío en que los hechos hablen por sí mismos”, aseguró, por su parte, la hija mayor de Petro. Siga leyendo: “Me nombro en femenino porque soy una persona y una marica”: Juan Carlos Florián quiere que lo llamen “ministra” de la Igualdad En otro mensaje, Mary Luz Herrán expuso una serie de actividades que realizó en enero de este año junto a la viceministra de las Mujeres, Charlotte Callejas, con mujeres en actividades sexuales pagas, la idea, cuenta Herrán era que “se les diera la oportunidad de salir adelante con una actividad productiva”, pero “hasta la fecha no fue posible, en el ministerio las cosas son muy lentas o impiden algunas personas que se ayude a las y los más vulnerables”. Esto, señaló, lo contó “para aclarar la visita con mi hija al ministerio”. “El tema de migrantes es muy importante. Hay muchos que no acceden a varios servicios (...) Ellos llegaron y hay que convivir con ellos de la mejor manera. MinIgualdad tiene 20 o 21 direcciones, cada una con enfoque poblacional y sectorial. Ese ministerio bien dirigido y con buenos funcionarios sería el mejor. Es bueno, pero falta”, agregó, a modo de crítica, la exesposa del presidente.