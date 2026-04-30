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Doce de los más buscados en Antioquia por violencia contra mujeres y niñas continúan libres

Por cada uno se ofrece una recompensa de hasta $50 millones. El último capturado fue Deyver Corrales Rentería en el centro de Medellín

  • Estos son algunos de los más buscados y otros que ya han sido capturados por los delitos de este tipo en Antioquia. FOTO Gobernación de Antioquia.
    Estos son algunos de los más buscados y otros que ya han sido capturados por los delitos de este tipo en Antioquia. FOTO Gobernación de Antioquia.
  • Esta es la lista completa de los hombres más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres. FOTO Gobernación de Antioquia.
    Esta es la lista completa de los hombres más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres. FOTO Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 43 minutos
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A pesar de la más reciente captura de uno de los 18 hombres más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres, las autoridades confirmaron que aún siguen prófugos 12, y que algunos, incluso, reportan noticia criminal desde el año 2024.

Lea más: Dos golpes a los depredadores sexuales que vienen de Estados Unidos a Medellín: declararon culpable a uno y deportaron a otro

En los últimos meses fueron capturados Argiro Domicó Domicó, por feminicidio, Diego Alejandro Pérez Ramírez, por acto sexual violento agravado, Freddy Gil Hernández, por acceso carnal abusivo, William Darío Correa Arteaga y José Miguel Álvarez Ramos, por actos sexuales con menor de 14 años, y Deyver Corrales Rentería, por acceso carnal violento agravado, quien fue el último detenido de estos 6 en una redada sorpresa en el centro de Medellín el pasado 26 de abril.

Por todos estos hombres se ofreció -y ofrece, para quienes siguen en las calles - una recompensa de hasta $50 millones.

Estos son los 12 individuos que permanecen libres a pesar de su accionar criminal contra niñas y mujeres en el departamento:

- En Apartado: Jhoanny Andrés Acero Arango, por acceso carnal violento agravado, y Abel Antonio Liconia González, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

- En Zaragoza: Cristian Arley Hoyos Ángel, señalado por acceso carnal violento agravado, y Sebastián de Jesús Aguirre Marín, por tentativa de feminicidio.

- En Betania: Sair Echeverry Zapata, por feminicidio.

- En Arboletes: Roby Manuel Morales Montiel, por acceso carnal violento agravado.

- En El Retiro: Jorge Iván Maestra Henao, por un caso de feminicidio.

- En El Bagre: Edwin Alberto Estrada Urrea, por tentativa de feminicidio.

- En Carepa: Emilio Miguel Martínez Hernández, por acceso carnal violento agravado.

- En Santo Domingo: Eyesid David Amariles, por tentativa de feminicidio.

- En San Carlos: Breiner Alejandro Castaño Rodríguez, señalado por violencia intrafamiliar.

- En Granada: Luis Aristóbulo Hoyos Salazar, por actos sexuales con menor de 14 años.

Entérese: Se entregó uno de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia, ofrecían hasta $50 millones

El cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres hace parte de una estrategia liderada desde el nivel departamental con la que se busca hacerle frente a los feminicidios y otros delitos de esta naturaleza en Antioquia.

Esta es la lista completa de los hombres más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres. FOTO Gobernación de Antioquia.
Esta es la lista completa de los hombres más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres. FOTO Gobernación de Antioquia.

“Los bandidos saben que se les está persiguiendo, que ya no pueden seguir huyendo y que no hay escondite que sea eterno”, expresó entonces el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Si usted tiene información que pueda ser de utilidad para dar con el paradero de alguno de estos hombres, puede comunicarse a las líneas 3146887759 y 3213947094. También puede hacerlo a través de la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional.

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