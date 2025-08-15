x

Trabajo en Colombia: 100.000 vacantes abiertas en Magneto Empleos para todos los niveles

La plataforma reúne oportunidades en áreas como ventas, tecnología, logística, administración y servicio al cliente. Conozca el paso a paso para registrarse gratis.

  • Magneto Empleos facilita el contacto directo entre empresas y candidatos en Colombia. FOTO: GETTY
    Magneto Empleos facilita el contacto directo entre empresas y candidatos en Colombia. FOTO: GETTY
  • La plataforma Magneto Empleos ofrece vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia. FOTO: GETTY
    La plataforma Magneto Empleos ofrece vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Si está buscando empleo, Magneto Empleos es una de las plataformas más completas para acceder a oportunidades laborales en Colombia y el extranjero. Actualmente, cuenta con más de 104.200 vacantes activas en diferentes sectores y niveles de experiencia, desde cargos operativos hasta posiciones ejecutivas.

Entre las áreas con mayor número de ofertas se encuentran servicio al cliente, ventas, tecnología, logística, mercadeo, administración, salud y manufactura. La plataforma también reúne convocatorias de grandes empresas nacionales e internacionales, lo que la convierte en una opción clave para quienes desean ampliar sus posibilidades de contratación.

Le puede interesar: Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

Paso a paso para registrarse en Magneto Empleos

La plataforma Magneto Empleos ofrece vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia. FOTO: GETTY
La plataforma Magneto Empleos ofrece vacantes para distintos perfiles y niveles de experiencia. FOTO: GETTY

El registro es gratuito y se puede realizar desde cualquier dispositivo. Estos son los pasos:

1- Ingrese al portal oficial: vaya a www.magneto365.com.

2- Cree una cuenta: haga clic en “Registrarse” e ingrese sus datos personales, correo electrónico y una contraseña segura.

3- Complete su perfil: incluya su formación académica, experiencia laboral, habilidades y certificaciones.

4- Adjunte su hoja de vida: suba el archivo en formato PDF o Word para que las empresas puedan revisarlo.

5- Busque vacantes: utilice el buscador para filtrar por ciudad, área o palabra clave.

6- Postúlese: seleccione la oferta que le interese y haga clic en “Postularme”.

5 ofertas de empleo destacadas en Magneto

Conoce las ofertas de empleo

Operador de Tiendas Ara Santa Fe y Barrios Unidos (Bogotá)

Salario a convenir.

Requisitos:

- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o servicio al cliente.

- Disponibilidad para turnos rotativos.

- Habilidades en comunicación, trabajo en equipo y atención al detalle.

Responsabilidades:

- Atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones y mantenimiento del orden en tienda.

Aplique aquí.

Conozca también: Aliste la hoja de vida: Ostu busca talento en Colombia: casi 2.000 cupos laborales en ventas, logística y más

Supervisor Logístico - Almacenamiento y producto terminado (Bello)

Responsabilidades:

- Supervisar la recepción y despacho de productos terminados.

- Ejecutar la clasificación de productos y envases.

- Verificar la organización de la bodega.

- Garantizar el cumplimiento de indicadores de inventarios.

Asegurar la disponibilidad y oportunidad del producto terminado.

Liderar equipo de trabajo

Habilidades:

- Gestión de inventarios.

- Planificación logística.

- Comunicación efectiva.

- Resolución de problemas.

- WMS.

- SAP.

- Gestión de equipos.

Postúlese acá.

Call Center Español Solo Medellín

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.500.001.

Responsabilidades:

- Manejar interacciones por voz chat email y web.

- Atender principalmente chats con un 40% del volumen total.

- Realizar llamadas telefónicas cuando sea necesario (40%).

- Gestionar emails y formularios web (20%).

- Asistir y guiar a los clientes sobre la plataforma web y operaciones generales.

- Proveer soporte a los clientes hispanohablantes.

Requerimientos:

- Experiencia previa en atención al cliente o call center.

- Conocimientos básicos de informática (uso de computador herramientas básicas de Microsoft y SharePoint).

- Disponibilidad para trabajar 100% presencialmente en Medellín.

Envíe la hoja de vida acá.

Representante Servicio Al Cliente Bilingüe Bogotá y Cali

Salario: $ 3.080.000.

Responsabilidades:

- Atender consultas de clientes a través de chat en vivo.

- Proveer soluciones rápidas y efectivas a las inquietudes de los clientes.

- Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

- Colaborar con otros departamentos para resolver problemas complejos.

- Mantener actualizados los registros y reportes de interacción con los clientes.

Conozca también: Oportunidad laboral: Farmatodo busca personal en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar?

Requerimientos:

- Nivel de inglés B2 o superior.

- Título de bachillerato completo.

- Mayor de 18 años.

- Habilidades destacadas en servicio al cliente.

- Conocimientos básicos de informática.

- Buena disposición para el trato con clientes.

- Extranjeros deben presentar PPT y pasaporte.

Conozca más detalles acá.

Informador(a) (Envigado)

Funciones:

Recopilar información por fuentes internas (clientes, empleados y comerciantes) y externas del centro comercial.

Apoyar y ejecutar los planes de entrenamiento, capacitación e inducción.

Apoyar y ejecutar las diferentes actividades de los demás procesos del centro comercial.

Atender y solucionar todas las quejas, preguntas, comentarios y reclamos que realicen clientes, empleados y comerciantes en el punto información.

Apoyar la ejecución de los planes de acción referentes a los resultados QSA, PQR y todas las actividades de mercadeo, eventos y comunicaciones.

Participar en el comité de Mercadeo del centro comercial para proveer información del conocimiento del cliente.

Proporcionar asistencia, asesoría y orientación a todos los clientes internos y externos del centro comercial.

Ejecutar el registro de los ROC para atender y solucionar los requerimientos de éstos.

Requisitos:

- Educación formal como Técnico en asistencia Administrativa

- Experiencia laboral de un año.

Postúlese ahora mismo acá.

Ventajas de usar Magneto Empleos

1- Acceso a vacantes en diferentes ciudades y sectores.

2- Convocatorias de empresas reconocidas.

3- Posibilidad de recibir alertas personalizadas según su perfil.

4- Postulación en línea sin costo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
