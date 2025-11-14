Más de 120.000 familias en Medellín siguen con internet inestable; estas son las comunas más desconectadas

El acceso a internet en Medellín ha mejorado, pero no para todos, pues aunque la Secretaría de Innovación Digital reporta que la proporción de hogares conectados pasó de 63,5% en 2023 a 70,3% en 2025, y el MinTIC ubica a la ciudad con una de las mayores penetraciones de internet fijo entre las capitales (31,8%), unas 120.000 familias aún dependen de conexiones inestables. A su vez, más del 70% de los micronegocios de la ciudad usan el internet para fortalecer sus ventas.
Esta cifra, que cruza reportes distritales con proyecciones del Dane, puso al descubierto que la brecha digital en la ciudad no se resuelve solo ampliando cobertura: también importa dónde funciona la señal y con qué estabilidad.
Le puede interesar: Medellín se raja en “ranking” de velocidad del internet en ciudades de Colombia: ¿qué está pasando?