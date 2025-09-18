Más de 16.000 ofertas laborales en bodegas y transporte: vacantes hasta $2 millones y sin experiencia previa

Encontrar empleo es un empleo en sí mismo se suele escuchar por ahí, pero el sector logístico y de transporte en Colombia se ha vuelto una puerta abierta para miles de personas, pues actualmente hay cerca de 16.000 vacantes activas, de las cuales 10.000 ofrecen contratación inmediata. Esta cifra refleja la fuerza de una industria que sostiene gran parte del comercio y que hoy busca manos que mantengan en movimiento las bodegas, almacenes y rutas de distribución del país. Le puede interesar: Gimnasios y empresas en Colombia necesitan entrenadores: estas son las ciudades con más vacantes

Los cargos más buscados y los salarios

Los perfiles que lideran la demanda incluyen auxiliar de bodega, auxiliar de inventarios, operario de tienda, operario de almacén y ayudante de distribución y transporte. Los salarios para estas posiciones oscilan entre $1.423.500 y $2.000.000, según el cargo y la experiencia. Además, 1.941 de las vacantes no requieren experiencia previa, una gran oportunidad para quienes buscan su primer empleo formal o desean cambiar de sector.

Ciudades con mayor demanda

Las ofertas se concentran en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, aunque también hay oportunidades en regiones industriales y municipios intermedios del país. Esta amplitud geográfica permite que personas de diferentes zonas accedan a trabajos estables y con posibilidad de crecimiento. Lea más: Empresas que más están contratando en Bogotá: hay más de 65.000 ofertas y así puede aplicar

Cinco ofertas laborales destacadas en Bodega, logística y transporte

Auxiliar de Bodega

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.900.000. Responsabilidades: - Realizar labores de cargue y descargue. - Gestionar el almacenamiento adecuado de productos. - Manejar inventarios con precisión. - Alistar pedidos y coordinar su entrega al cliente. - Mantener la organización y aseo en la bodega. Requerimientos: - Mínimo seis meses de experiencia en bodega. - Experiencia en cargue descargue y almacenamiento. - Conocimientos básicos en inventarios. - Bachillerato culminado (ideal). - Residir en Bello o poblaciones aledañas. Aplique aquí.

Operario de almacén - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Recibir almacenar y despachar materias primas y repuestos garantizando el nivel óptimo de servicio. - Utilizar sistemas y herramientas para registrar y ubicar materiales en el almacén de manera precisa. - Despachar órdenes de fabricación y pedidos siguiendo la programación establecida. - Seleccionar y recoger productos para cada pedido asegurando exactitud y eficiencia. - Rotular y embalar materias primas para su entrega asegurando identificación clara. - Recibir y verificar devoluciones inspeccionando calidad y documentando casos. - Participar en programas de mejoramiento continuo proponiendo soluciones. - Realizar inventarios cíclicos y generales para asegurar la confiabilidad de registros. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de 6 meses en manejo de almacenes o logística. - Conocimiento básico de sistemas de gestión de inventario. - Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente. - Capacidad para manejar físicamente cargas y estar de pie por largos periodos. - Disponibilidad en rotar horarios de lunes a sabado 3 turnos. Postúlese en este enlace.

Ayudante De Distribucion - Mercaderista - Vendedor - Pereira

Salario: $ 1.992.000. Responsabilidades: - Entregar producto a los diferentes clientes según la ruta asignada. - Realizar recaudo y custodia del dinero correspondiente. - Radicación de facturas y servicio al cliente. - Verificar que el producto físico a entregar corresponda al programado en la lista picking. - Realizar entregas del producto en calidad cantidad y oportunidad. - Apoyar las estrategias AIDA (Planimetría) al surtir congeladores. - Monitorear condiciones de la cadena de frío para garantizar calidad del producto. - Realizar devoluciones según el estado del producto. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Un año de experiencia en distribución de productos atención a clientes y manejo de dinero. Envíe la hoja de vida.

Coordinador de transporte - Logistico - Cali

Salario: $ 2.088.000. Responsabilidades: - Gestionar y supervisar las operaciones logísticas diarias. - Coordinar y monitorizar el transporte y la distribución de productos. - Colaborar con proveedores y clientes para optimizar el flujo logístico. - Controlar el inventario y asegurar la adecuada rotación de productos. - Desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia operativa. Requerimientos: - Tecnico, Tecnólogo o Profesional en Logística Administración o afines. - Experiencia mínima de 1 año en coordinación logística o roles similares. - Habilidad para trabajar bajo presión y resolver problemas. - Conocimientos en sistemas de gestión de inventarios y ERP. - Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse a través de Magneto?