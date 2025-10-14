Ofertas de empleo en Colombia: esta semana hay más de 166.000 vacantes disponibles

Encontrar empleo en Colombia es más fácil cuando se conoce dónde buscar. Una de las plataformas más activas del país es Magneto Empleos, que constantemente publica nuevas oportunidades para diferentes perfiles, niveles de experiencia y tipos de contrato.
Actualmente, el portal registra más de 166.000 ofertas laborales activas, con una fuerte presencia en sectores como Ventas, que concentra más de 71.000 vacantes, seguido por Servicio al cliente con 66.000 y Call center, telemercadeo y BPO, que suman más de 33.000 oportunidades. A estos se suma Administración y oficina, con más de 30.000 vacantes disponibles.
