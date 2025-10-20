Conozca cómo aplicar a más de 184 mil vacantes que hay en el país; Bogotá y Medellín lideran oferta

El mes de octubre se encuentra en su recta final y con ello las oportunidades de empleo empiezan a aumentar debido a su cercanía con temporada de halloween, Navidad y fin de año. Por ende, en Magneto hay disponibles más de 184.000 ofertas laborales en todo el país. Para acceder a las oportunidades de empleo, las personas solo deben estar registrados en Magneto Empleos, tener completado el perfil al 100% y postularse solo a las oportunidades con las que cumpla el perfil requerido. De hecho, puede aprovechar porque de ese total de vacantes, son más de 150.000 cuya contratación es de carácter urgente. Le puede interesar: En Medellín, empresas buscan cubrir más de 24.000 vacantes; hay ofertas híbridas y remotas

Sectores con más oportunidades de empleo

Bogotá y Medellín lideran son las ciudades que más requieren talento en el país. FOTO: GETTY

Entre los sectores que más están requiriendo talento en el país son: - Ventas con más de 80.000 vacantes. - Servicio al cliente y afines con más de 70.000. - Bodega, logística y transporte con más de 23.000 empleos. - Producción, operarios y manufactoria con más de 20.000 ofertas.

Modalidades laborales

De hecho, entre todas estas posibilidades de trabajo hay más de 4.000 que se enfocan en ofrecer flexibilidad, puesto que más de 3.400 son en trabajo híbrido y 800 en remoto. Además, del total de vacantes disponibles, alrededor de 76.000 son para personas sin experiencia, ideales para recién graduados, quienes quieren probar otro sector laboral o dar su primer paso en el mundo del empleo. Dentro de las ciudades que más requieren personal, Bogotá se ubica primera con más de 117.000 ofertas; seguida por Medellín con más de 24.300 y Cali con 11.700. Lea más: Zentria, red hospitalaria con más de 14.000 colaboradores, abrió varias vacantes, ¿cómo aplicar?

Ofertas de empleo más destacadas en el país

Auxiliar servicios generales Hospitalario - Bogota

Salario: 1.423.500. Requisitos: - Bachiller o mínimo noveno grado certificado. - Experiencia mínima con empresa: 6 meses - con certificado laboral. - Horario: turnos rotativos de 8 horas. De lunes a domingo. - Salario: SMMLV + prestaciones, extras, recargos. Pago quincenal. - Tipo de contrato: Fijo inferior a un año. - Nacionalidad colombiana y venezolana con PPT al día Funciones: - Realizar aseo en centros de trabajo, limpieza, desinfección, decapado, sellado, ruta sanitaria, terminales, de acuerdo a los cronogramas establecidos y solicitudes realizadas por el cliente al momento de contratar y durante la ejecución del contrato. Aplique aquí.

Asesor comercial en Tigo - Medellín

Salario: 1.423.000 a 3.500.000. Responsabilidades: - Cumplir y gestionar indicadores comerciales y de servicio en el punto de venta. - Ejecutar procesos de venta de productos y retención de clientes. - Brindar un servicio excepcional y atención al cliente de calidad. - Asesorar a clientes proporcionando información precisa y oportuna. - Garantizar el cumplimiento de las políticas de servicio de la empresa. Requerimientos: - Estudiantes universitarios a partir de 7° semestre o técnicos tecnólogos graduados o profesionales. - Experiencia mínima de 1 año en ventas, atención al cliente o asesoramiento comercial. - Capacidad para trabajar con indicadores comerciales y de servicio. Disponibilidad para trabajar dos domingos al mes (con un día compensatorio). Postúlese acá.

Auxiliar de Ruta Medellín

Salario: 1.992.000. Funciones: - Repartir pedidos tienda a tienda. - Servicio al cliente. - Recaudo de dinero y liquidación de ruta. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia mínima de (1) año en reparto, ruta o mensajería. - Conocimiento y manejo de direcciones (indispensable). Envíe la hoja de vida.

Ejecutivo Comercial Seguros Bolívar Barranquilla

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Prospectar y comercializar seguros a nuevos clientes. - Realizar el seguimiento y vinculación efectiva de clientes. - Gestionar la comercialización de seguros vía telefónica digital y presencialmente. Requerimientos: - Experiencia previa en ventas de seguros o productos financieros. - Habilidades excepcionales de comunicación y negociación. - Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo. - Orientación a resultados y metas comerciales. Envíe la hoja de vida acá.

Electricista - Cali y Yumbo

Requisitos: - Contar con 6 meses de experiencia como electricistas de manera formal o informal. - Tarjeta conte o conaltel. - Curso de alturas. - Bachiller académico. - Horario: Domingo a Domingo con un día compensatorio a la semana - Salario de 1.787.000 + Auxilio de transporte + Recargos + Prestaciones sociales. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las ofertas de empleo en Magneto?