Buscan talento para Recursos Humanos: hay más de 1.800 vacantes disponibles en todo el país

El área de Recursos Humanos es mucho más que un departamento: es el corazón de las organizaciones, el punto de conexión entre las personas y los objetivos empresariales. Desde la selección hasta el bienestar laboral, su labor es transversal y vital para el crecimiento de cualquier compañía. Y precisamente, esa relevancia se refleja hoy en el mercado laboral colombiano, donde existen más de 1.800 vacantes activas para profesionales en talento humano, según la plataforma Magneto Empleos. Le puede interesar: Emtelco abre más de 1.300 ofertas laborales en Colombia; estas son las áreas más demandadas

Hay ofertas en recursos humanos para personas sin experiencia

Recursos Humanos, el área que conecta a toda la organización, concentra más de 1.800 vacantes activas en Colombia. FOTO: GETTY

De ese total, más de 400 puestos no requieren experiencia laboral, lo que representa una oportunidad para jóvenes profesionales y recién egresados. Además, hay unas 50 vacantes en modalidad remota y cerca de 250 híbridas, opciones que se ajustan a quienes buscan equilibrio entre vida y trabajo. Según datos de Magneto, más de 1.300 ofertas están clasificadas como de contratación urgente, lo que evidencia la alta demanda en esta área. Entre los perfiles más buscados se destacan los reclutadores, auxiliares de recursos humanos, coordinadores de formación, líderes de gestión humana y analistas de bienestar laboral. Lea más: Trabajo para docentes con y sin experiencia: así pueden aplicar a más de 800 vacantes en el país

Ofertas laborales más destacadas en Recursos Humanos

Reclutador Bilingue Medellin (B2) - Medellín

Responsabilidades: - Liderar el ciclo completo de reclutamiento para roles operativos multifuncionales. - Involucrar a candidatos pasivos mediante estrategias de alcance creativo. - Mantener la integridad de los datos en los sistemas ATS y reportes. - Colaborar con gerentes de contratación y jefes de departamento. - Asegurar una experiencia de candidato alineada con la marca. - Estar al tanto de las tendencias del mercado para optimizar las estrategias de reclutamiento. Requerimientos: - Título profesional en Gestión Empresarial Recursos Humanos o campo relacionado. - Más de 2 años de experiencia en reclutamiento preferiblemente en ambientes de alto volumen o crecimiento rápido. - Conocimiento avanzado de sistemas HCM y experiencia probada en llenar roles a escala. - Competencia en bases de datos de RRHH ATS y CMS. - Habilidad en búsqueda en línea (LinkedIn bolsas de empleo motores de búsqueda). - Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación. - Capacidad analítica con confianza en reportes y análisis. - Excelentes habilidades de gestión de partes interesadas y capacidad para generar confianza. - Detallista organizado y adaptable. - Discreción en el manejo de información confidencial. Aplique aquí.

Auxiliar de Recursos Humanos - Bucaramanga

Salario: 1.785.850. Responsabilidades: - Apoyar en la gestión administrativa de expedientes. - Asistir en el proceso de nómina y beneficios. - Participar en la organización de capacitaciones y eventos. - Emitir certificados oficiales y gestionar avales para paz y salvos. - Atender llamadas telefónicas y brindar la información solicitada. Requerimientos: - Título de Técnico o Tecnológico en Administración, Recursos Humanos o afines. - Experiencia mínima de 6 meses en roles de apoyo administrativo. - Conocimiento básico en procesos de nómina y gestión de beneficios. - Habilidades organizacionales y de comunicación. - Manejo de herramientas ofimáticas. Postúlese acá.

Coordinador Inhouse de Seguridad Física - Proyecto Hidrocarburos - Bogotá

Salario: 5.000.000 a 5.500.000. Responsabilidades: - Coordinar y supervisar las operaciones de seguridad física en sitio. - Liderar y acompañar al personal operativo garantizando disciplina y cumplimiento de protocolos. - Gestionar informes operativos novedades e indicadores. - Administrar turnos control de dotación y aspectos administrativos del contrato. - Implementar planes de contingencia y realizar simulacros. - Mantener comunicación constante con la gerencia de seguridad del cliente. - Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal y corporativa en seguridad privada y HSE. Requerimientos: - Profesional en áreas administrativas seguridad gestión del riesgo o formación policial/militar. - Experiencia mínima de 5 años en coordinación o supervisión de seguridad física en proyectos del sector hidrocarburos energía o minería. - Deseable experiencia en Fuerza Pública (Policía o Militar) con rango Oficial o Suboficial. - Conocimientos sólidos en normatividad de seguridad privada y análisis de riesgo. - Habilidad para el liderazgo y la gestión de equipos. Envíe la hoja de vida.

Analista de reclutamiento Bilingüe - Medellin

Salario: 3.000.000. Responsabilidades: - Recibir y validar solicitudes de personal de las diferentes áreas. - Publicar vacantes en medios internos y externos autorizados. - Filtrar evaluar y preseleccionar candidatos conforme a los perfiles definidos. - Coordinar entrevistas pruebas psicotécnicas y validaciones de competencias. - Elaborar informes de selección y apoyar la decisión final de contratación. - Acompañar el proceso de ingreso inducción y documentación del nuevo colaborador. - Actualizar la base de datos de candidatos y mantener indicadores de gestión. - Asegurar el cumplimiento de políticas de igualdad diversidad y confidencialidad. - Participar en ferias de empleo alianzas educativas y estrategias de atracción de talento. - Diseñar estrategias de atracción inclusivas colaborando con diversas comunidades. - Cumplir con las políticas de confidencialidad ética y transparencia en el manejo de información. - Cumplir y acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo. Requerimientos: - Profesional en Psicología Administración o afines. - Mínimo 1 a 2 años de experiencia en reclutamiento masivo o selección por competencias. - Dominio del inglés y español. - Conocimiento en procesos de reclutamiento y evaluación de competencias. - Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse?