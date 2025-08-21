Más de 55.000 ofertas laborales bajo contrato por obra o labor: estos son los sectores que más buscan talento

El contrato por obra o labor sigue siendo una de las modalidades más utilizadas en Colombia para vincular personal, especialmente en sectores que requieren cubrir proyectos específicos o reforzar equipos de manera temporal. Aunque muchos lo ven como una opción menos estable que otros tipos de contratación, también se convierte en una puerta de entrada para quienes buscan empleo rápido o desean sumar experiencia en distintas áreas. En estos momentos, el portal Magneto Empleos tiene disponibles más de 55.000 vacantes bajo esta modalidad, una cifra que refleja la importancia de este tipo de contratación en el mercado laboral colombiano.

¿Qué es un contrato por obra o labor?

El contrato por obra o labor permite contratar personal para tareas específicas con una duración definida. FOTO: GETTY

El contrato por obra o labor es una forma de vinculación laboral en la que el trabajador se contrata para realizar una actividad específica o cumplir con un proyecto determinado. Su duración está directamente ligada al tiempo que tome esa labor: cuando la obra termina, finaliza también el contrato. Con la implementación de la reforma laboral, se reforzó la obligación de formalizar este tipo de contratos por escrito, detallando con claridad cuál es la obra o labor que se va a desarrollar. Además, el empleador debe justificar la temporalidad de la contratación para evitar abusos y garantizar que el contrato se ajuste a la necesidad real del servicio. Esto significa que ahora las empresas deben ser más transparentes en el uso de esta modalidad y los trabajadores cuentan con mayores garantías en materia de seguridad social y derechos laborales. Le puede interesar: Trabajo en diseño y arquitectura: hay cerca de 500 ofertas laborales en el país; estos son los roles requeridos

Los sectores que más demandan

De acuerdo con las ofertas publicadas en Magneto Empleos, los sectores con mayor número de vacantes bajo contrato por obra o labor son: Servicio al cliente: un área que se mantiene en crecimiento por el auge del comercio digital y la necesidad de fortalecer los canales de atención. Administración y oficina: con oportunidades para asistentes administrativos, auxiliares contables y cargos de apoyo operativo. Ventas: especialmente en posiciones de asesores comerciales, ejecutivos de cuentas y promotores de productos. Bodega, logística y transporte: uno de los sectores más dinámicos tras la pandemia, con alta demanda de auxiliares de bodega, conductores y coordinadores logísticos.

Vacantes más destacadas con contrato por obra labor

Ejecutivo De Ventas Comercial En Bodytech Medellín

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.000.000. Responsabilidades: - Atender y asesorar a los clientes potenciales y existentes sobre nuestros servicios. - Cumplir con los objetivos de ventas mensuales propuestos por la empresa. - Realizar seguimiento postventa para asegurar la satisfacción del cliente. - Participar en actividades de telemercadeo tanto presencial como virtual. - Mantener una presentación personal impecable y una actitud positiva. - Colaborar con el equipo para mejorar las estrategias de ventas. Requerimientos: - Técnico o tecnólogo culminado preferiblemente en áreas comerciales. - Experiencia mínima de 1 año en ventas telemercadeo o áreas comerciales. - Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente. - Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a horarios rotativos. - Actitud comercial destacada y presentación personal impecable. Aplique aquí.

Vendedor tienda a tienda sector alimentos - licencia c1 vigente Bogotá

Salario: $ 1.623.500. Responsabilidades: - Visitar diariamente a los clientes asignados. - Aperturar nuevos puntos de venta en la zona. - Negociar condiciones comerciales con los clientes. - Mantener actualizada la información de los clientes. - Cumplir con los objetivos de venta asignados. - Reportar las actividades comerciales a la supervisión. - Utilizar la moto de la empresa para los desplazamientos. Requerimientos: - Bachillerato completo Técnico o Tecnólogo en administración mercadeo o afines. - Experiencia mínima de 1 año en venta tienda a tienda en el secto de alimentos. - Licencia de conducción C1 o C2 vigente. - Habilidades de negociación y comunicación. Postúlese acá.

Auxiliar De Enfermería - Hospitalización (Barranquilla)

Salario: $ 1.726.000. Requisitos: -Contar con Rethus. - Tiempo de experiencia: 1 año en el área de Hospitalización. - Formación académica: Técnico en Auxiliar de Enfermería. - Cursos o certificaciones: Bls, Manejo de víctimas de violencia sexual y de género. - Esquema de vacunación Hepatitis B, Tetano y covid completo. Lea más: Tiendas Ara tiene cerca de 200 oportunidades laborales en Medellín, ¿cómo postularse? Responsabilidades: - Realizar inventario del carro de paro y de los materiales e insumos a su cargo, según asignación diaria. - Cumplir con el procedimiento de recibo y entrega de turno, con el procedimiento del modelo de atención y con el procedimiento de uso y reúso. - Cumplir con el procedimiento de administración de medicamentos según asignación diaria y con el procedimiento de organización y mantenimiento de historias clínicas. - Cumplir con los protocolos de seguridad del paciente durante su internación y egreso, y con el programa de educación al paciente y la familia. - Cumplir con el procedimiento de líquidos administrados y eliminados. - Asistir y participar en las capitaciones que organice la institución y realizar las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato de acuerdo a la naturaleza del cargo. - Cumplir con normas en seguridad salud en el trabajo y ambiente y participar activa y positivamente en las actividades de seguridad salud en el trabajo ambiente por intermedio del Comité paritario de seguridad salud en el trabajo y ambiente, comité administrativo de gestión ambiental y sanitaria, Brigada de emergencia o grupos de apoyo que se involucren. Envíe la hoja de vida acá.

Mercaderista con moto para el cargo de vendedor tienda a tienda (Cali)

Responsabilidades: - Visitar al 100% los clientes solicitados. - Ingresar en línea los pedidos y las razones de no compra. - Otras funciones relacionadas al área. Requerimientos: - Bachiller académico. - Un año de experiencia en consumo masivo como Preventista o Vendedor TAT. - Manejo de portafolio de productos. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a estas vacantes?