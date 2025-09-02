Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país

Los colombianos que buscan empleo tienen una gran oportunidad: actualmente hay más de 78.000 vacantes activas en el país en diferentes sectores, con contratación inmediata a través del portal Magneto Empleos. Entre las compañías que más requieren personal con urgencia se encuentran Studio F, Solvo y ManpowerGroup, además de otras organizaciones con amplia presencia en el mercado nacional. Le puede interesar: Trabajo en Nestlé: la compañía hará feria de empleo con más de 9.000 vacantes en Colombia, ¿cómo registrarse?

Sectores que están contratando de manera ágil

La mayoría de las vacantes corresponden a áreas de servicio al cliente y administración, que en conjunto suman más de 58.000 puestos. FOTO: GETTY

De acuerdo con la plataforma, los sectores que concentran la mayor cantidad de ofertas son: - Servicio al cliente y afines: 30.000 vacantes. - Administración y oficina: 28.000 vacantes. - Ventas: 22.000 vacantes. - Producción, operarios y manufactura: 11.000 vacantes. Lea más: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Ofertas laborales más destacadas para contratación con urgencia

Asesor Comercial Temporal en Bogotá

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Atender y fidelizar a los clientes. - Alcanzar las metas de ventas establecidas. - Apoyar en la gestión comercial del equipo. - Realizar seguimiento a los clientes potenciales. - Asistir a reuniones y capacitaciones. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Disponible para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio. - Excelente actitud y habilidades de comunicación. - Residencia en Bogotá. - Interés por el área de ventas. Aplique aquí.

Auxiliar logístico cargue y descargue - Cali

Salario: 1.423.500 a 1.623.500. Requisitos - Personal masculino. - Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares. - Preferiblemente con experiencia en empresas del sector alimentos. - Conocimiento en el manejo de estibador eléctrico (deseable). Responsabilidades: - Ejecutar el cargue y descargue de camiones. - Verificar referencias, cantidades y fechas de vencimiento de los productos según lo requerido por el cliente. - Operar estibador eléctrico en caso de ser necesario. Postúlese acá.

Alistador de Vehículos - Medellín

Salario: 1.535.000. Responsabilidades: - Lavar y limpiar los vehículos para garantizar su presentación. - Brillar y desinfectar los vehículos según los estándares de la empresa. - Mover y organizar los vehículos en el lote según las instrucciones. - Realizar inspecciones de calidad antes de la entrega final. - Reportar cualquier daño o problema mecánico encontrado. - Coordinar con el equipo de mantenimiento para reparaciones necesarias. Requerimientos: - Bachiller con título. - Licencia de conducción B1 vigente. - Mínimo un año de experiencia en conducción de vehículos. - Experiencia previa en lavado y limpieza de vehículos. - Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo. Envíe la hoja de vida.

Ejecutivo (a) Comercial - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: · Relaciones comerciales sólidas con clientes clave. · Gestionar y ampliar la cartera de clientes, asegurando el cumplimiento de ventas. · Realizar el seguimiento de pedidos y garantizar una atención al cliente constante y efectiva. · Realizar el proceso de cobro de cartera de manera eficiente. Requisitos: · Experiencia mínima de seis meses en ventas en el sector de manufacturas, textil o moda. · Conocimientos en MS Office y CRM. · Formación técnica o profesional en áreas afines. · Habilidades de negociación y cierre de acuerdos. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo?