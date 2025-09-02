x

Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país

Las ofertas incluyen cargos en servicio al cliente, ventas, administración y manufactura, con postulación gratuita en Magneto Empleos.

  • Los interesados pueden postularse gratis en Magneto Empleos, donde las vacantes se actualizan a diario según el sector y la ciudad. FOTO: GETTY
  • La mayoría de las vacantes corresponden a áreas de servicio al cliente y administración, que en conjunto suman más de 58.000 puestos. FOTO: GETTY
hace 34 minutos
bookmark

Los colombianos que buscan empleo tienen una gran oportunidad: actualmente hay más de 78.000 vacantes activas en el país en diferentes sectores, con contratación inmediata a través del portal Magneto Empleos.

Entre las compañías que más requieren personal con urgencia se encuentran Studio F, Solvo y ManpowerGroup, además de otras organizaciones con amplia presencia en el mercado nacional.

Le puede interesar: Trabajo en Nestlé: la compañía hará feria de empleo con más de 9.000 vacantes en Colombia, ¿cómo registrarse?

Sectores que están contratando de manera ágil

La mayoría de las vacantes corresponden a áreas de servicio al cliente y administración, que en conjunto suman más de 58.000 puestos. FOTO: GETTY
De acuerdo con la plataforma, los sectores que concentran la mayor cantidad de ofertas son:

- Servicio al cliente y afines: 30.000 vacantes.

- Administración y oficina: 28.000 vacantes.

- Ventas: 22.000 vacantes.

- Producción, operarios y manufactura: 11.000 vacantes.

Lea más: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Ofertas laborales más destacadas para contratación con urgencia

Asesor Comercial Temporal en Bogotá

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Atender y fidelizar a los clientes.

- Alcanzar las metas de ventas establecidas.

- Apoyar en la gestión comercial del equipo.

- Realizar seguimiento a los clientes potenciales.

- Asistir a reuniones y capacitaciones.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Disponible para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

- Excelente actitud y habilidades de comunicación.

- Residencia en Bogotá.

- Interés por el área de ventas.

Aplique aquí.

Auxiliar logístico cargue y descargue - Cali

Salario: 1.423.500 a 1.623.500.

Requisitos

- Personal masculino.

- Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.

- Preferiblemente con experiencia en empresas del sector alimentos.

- Conocimiento en el manejo de estibador eléctrico (deseable).

Responsabilidades:

- Ejecutar el cargue y descargue de camiones.

- Verificar referencias, cantidades y fechas de vencimiento de los productos según lo requerido por el cliente.

- Operar estibador eléctrico en caso de ser necesario.

Postúlese acá.

Alistador de Vehículos - Medellín

Salario: 1.535.000.

Responsabilidades:

- Lavar y limpiar los vehículos para garantizar su presentación.

- Brillar y desinfectar los vehículos según los estándares de la empresa.

- Mover y organizar los vehículos en el lote según las instrucciones.

- Realizar inspecciones de calidad antes de la entrega final.

- Reportar cualquier daño o problema mecánico encontrado.

- Coordinar con el equipo de mantenimiento para reparaciones necesarias.

Requerimientos:

- Bachiller con título.

- Licencia de conducción B1 vigente.

- Mínimo un año de experiencia en conducción de vehículos.

- Experiencia previa en lavado y limpieza de vehículos.

- Habilidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Envíe la hoja de vida.

Ejecutivo (a) Comercial - Medellín

Salario a convenir.

Responsabilidades:

· Relaciones comerciales sólidas con clientes clave.

· Gestionar y ampliar la cartera de clientes, asegurando el cumplimiento de ventas.

· Realizar el seguimiento de pedidos y garantizar una atención al cliente constante y efectiva.

· Realizar el proceso de cobro de cartera de manera eficiente.

Requisitos:

· Experiencia mínima de seis meses en ventas en el sector de manufacturas, textil o moda.

· Conocimientos en MS Office y CRM.

· Formación técnica o profesional en áreas afines.

· Habilidades de negociación y cierre de acuerdos.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo?

Los interesados en postularse pueden hacerlo de manera virtual a través de la plataforma Magneto Empleos, donde encontrarán el listado completo de oportunidades disponibles. El proceso es gratuito y permite filtrar por ciudad, sector o tipo de contrato.

Con esta convocatoria, se busca responder a la demanda de talento en áreas clave y ofrecer opciones de trabajo inmediato a miles de colombianos.

Conozca también: Postúlese ahora: más de 14.000 vacantes en el sector de produccion, operarios y manufactura

