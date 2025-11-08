x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Masacre en El Carmen del Viboral: motociclista mató a tres ciudadanos y dejó un herido de gravedad

En este momento las autoridades realizan las entrevistas en la zona de los hechos. Un líder juvenil es una de las víctimas, según el gobernador del departamento.

  Los hechos son investigados por las autoridades. Foto: Cortesía de Redes sociales.
El Colombiano
hace 13 minutos
Según informes preliminares, a las 3:15 de la tarde de este sábado 8 de noviembre, un sujeto que se movilizaba en una moto por la zona urbana de El Carmen de Viboral abrió fuego en dirección a un establecimiento comercial en el que departían unas personas. De momento, las autoridades han informado que tres personas murieron.

Todavía no se han confirmado los nombres de las víctimas, aunque en grupos de redes sociales se menciona que una de ellas sería un funcionario de la actual administración municipal de esa zona del Oriente antioqueño. La fundación Corparades publicó un mensaje en su cuenta de X en el que habla de un cuarto ciudadano, que habría sido trasladado al hospital de ese municipio.

El gobernado de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para las personas que ofrezcan información para dar con los responsables de los hechos. También habló de la identidad de una de las víctimas: se trata del líder juvenil Andrés Giraldo.

Utilidad para la vida