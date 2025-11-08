Masacre en El Carmen del Viboral: motociclista mató a tres ciudadanos y dejó un herido de gravedad

Según informes preliminares, a las 3:15 de la tarde de este sábado 8 de noviembre, un sujeto que se movilizaba en una moto por la zona urbana de El Carmen de Viboral abrió fuego en dirección a un establecimiento comercial en el que departían unas personas. De momento, las autoridades han informado que tres personas murieron.

Todavía no se han confirmado los nombres de las víctimas, aunque en grupos de redes sociales se menciona que una de ellas sería un funcionario de la actual administración municipal de esa zona del Oriente antioqueño. La fundación Corparades publicó un mensaje en su cuenta de X en el que habla de un cuarto ciudadano, que habría sido trasladado al hospital de ese municipio.