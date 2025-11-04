Masacre en Corinto (Cauca): cinco personas fueron asesinadas en una cantina

En la noche del lunes 3 de noviembre, hombres armados irrumpieron en la cantina ‘El Cantinazo’ y dispararon contra los asistentes, dejando cinco muertos y varios heridos. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, dos hombres y un menor de edad, identificados como Yoselín Mosquera, Paula Andrea Ríos, Gustavo Conda Campo y Omar Guachetá. Las autoridades investigan los hechos en una zona marcada por la confrontación entre los frentes Dagoberto Ramos y Yair Bermúdez del Estado Mayor Central, que disputan el control territorial en el norte del Cauca.

Noticia en desarrollo...