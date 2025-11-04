x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Masacre en Corinto (Cauca): cinco personas fueron asesinadas en una cantina

Cinco personas fueron asesinadas y varias más resultaron heridas durante un ataque armado en una cantina del casco urbano de Corinto, Cauca.

    Imágenes de los momentos después de la masacre. FOTO: CAPTURAS DE VIDEO/ X
El Colombiano
hace 38 minutos
bookmark

En la noche del lunes 3 de noviembre, hombres armados irrumpieron en la cantina ‘El Cantinazo’ y dispararon contra los asistentes, dejando cinco muertos y varios heridos. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, dos hombres y un menor de edad, identificados como Yoselín Mosquera, Paula Andrea Ríos, Gustavo Conda Campo y Omar Guachetá. Las autoridades investigan los hechos en una zona marcada por la confrontación entre los frentes Dagoberto Ramos y Yair Bermúdez del Estado Mayor Central, que disputan el control territorial en el norte del Cauca.

Noticia en desarrollo...

Utilidad para la vida