Masacre en Ginebra, Valle del Cauca: tres miembros de una familia fueron asesinados y un adolescente resultó herido

Los hechos ocurrieron en la zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, donde hombres armados irrumpieron en una vivienda y ejecutaron a las víctimas.

    Un menor de 16 años sobrevivió al violento ataque. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un nuevo hecho violento sacudió al municipio de Ginebra, Valle del Cauca. En un ataque armado perpetrado en la zona rural, tres personas fueron asesinadas y un adolescente de 16 años resultó gravemente herido. Entre los fallecidos se encuentra el hermano gemelo del menor herido.

Según las primeras informaciones, los atacantes llegaron hasta una vivienda y obligaron a salir a cuatro integrantes de una misma familia, conocidos en la comunidad con el alias de “Los Tolimita”. Posteriormente, fueron conducidos unos 50 metros hasta una vía rural, donde los hicieron arrodillar antes de ser ejecutados con disparos a corta distancia.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yilber Adrián López (46 años), Pablo Auce (27 años) y Jhoan López Díaz (16 años). Su hermano gemelo, quien también fue sacado de la vivienda, sobrevivió al ataque, aunque resultó herido y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano.

El alcalde de Ginebra, tras un consejo de seguridad extraordinario, confirmó la magnitud del hecho: “Acabamos de terminar este consejo de seguridad donde hemos hablado de una situación difícil que está pasando en Ginebra, donde aparecen tres personas que perdieron la vida y un herido”, señaló.

El mandatario agregó que se manejan varias hipótesis sobre lo sucedido, entre ellas la posible participación de grupos armados ilegales. “Hay varias líneas de investigación, donde al parecer tiene que ver con grupos armados que han atacado a estas personas y, por ende, pues, a la situación que hoy tenemos. Todo esto es materia de investigación, indicó.

Finalmente, el alcalde aseguró que las autoridades trabajan de manera coordinada para esclarecer el crimen. Estamos investigando con el CTI y todas las fuerzas especiales del Estado para lograr aclarar esta situación. Vamos a estar informándole a la comunidad de este desenlace y de estas investigaciones, todo esto para tranquilidad de los ginebrinos y de todos los vallecaucanos”, concluyó.

