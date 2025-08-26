x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Masacraron a tres jóvenes en Arauca y Colombia ya superó las 50 masacres en lo que va del 2025

En el municipio de Tame hay presencia documentada de las disidencias de las Farc, el Eln y bandas de delincuencia común. La Defensoría del Pueblo advirtió desde 2023 de los graves riesgos humanitarios en esa región.

  • Las víctimas estaban dentro de una vivienda cuando fueron sorprendidos por hombres armados. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
    Las víctimas estaban dentro de una vivienda cuando fueron sorprendidos por hombres armados. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Tres jóvenes fueron masacrados en el municipio de Tame (Arauca) cuando fueron sorprendidos por hombres armados que ingresaron a su vivienda. Ese hecho representó la masacre número 51 en lo que va del año en Colombia, de acuerdo con Indepaz.

La información preliminar indica que los hechos se registraron sobre las 2:00 de la tarde de este 25 de agosto en el barrio Rincón de la Esperanza. Las víctimas estaban al interior de una vivienda cuando fueron sorprendidos por hombres armados que entraron a la fuerza.

Lea más: Video | Así fue el homenaje de la DEA a las víctimas del atentado con explosivos al helicóptero de policías en Amalfi

Los asesinos vandalizaron la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones. Las tres víctimas eran hombres y hasta ahora se desconoce su identidad.

En el municipio de Tame, fronterizo con Venezuela, se ha documentado presencia de la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y bandas de delincuencia local.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que con este crimen se eleva a 51 el número de masacres ocurridas en el país durante 2025. Desde esa organización señalaron que las comunidades en Arauca se encuentran en medio de una disputa criminal que ha provocado homicidios, hostigamientos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Entérese: Padres de Ivonne Latorre dicen que su muerte en Egipto no fue accidental: “Si mandó mensajes de alerta es porque quería vivir”

La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó mediante alerta temprana 011 de 2023 por la grave crisis humanitaria en los municipios de Arauca capital, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame.

Este 24 de agosto, también en Tame, se registró el asesinato de Gilberto Ramírez, conocido como Remolacho. Era un líder social y comerciante que trabajaba por impulsar el desarrollo de su comunidad del barrio Betoyes.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida