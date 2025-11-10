x

Desde que inició el Gobierno Petro se han registrado 277 masacres, según ‘ObservadoresCol’ ¿Y la paz total?

Según la entidad, que se dedica al análisis de datos, el peor año ha sido 2023, con 95 matanzas.

  • La mayoría de las masacres en Colombia se registran en áreas rurales. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
    La mayoría de las masacres en Colombia se registran en áreas rurales. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, el 7 de agosto de 2022, se han registrado 277 masacres, que sumaron 1.003 personas asesinadas y afectaron a 167 municipios.

Así lo reportó ObservadoresCol, una entidad no gubernamental que se describe como un “centro de investigación especializado en Data Analitycs Microsoft, con enfoque en temas que impactan la calidad de vida en Colombia”.

De acuerdo con esa institución, de las masacres registradas, 73 se han registrado en 2025, con 310 víctimas.

Al registrar el último cuatrienio, ObservadoresCol indicó que en 2022 hubo 33 masacres, y en 2023 subieron a 95, siendo este el peor año durante el presente Gobierno. En 2024 ocurrieron 76 en total.

La entidad también analizó la recolección de datos de otros observatorios, como la ONG Indepaz, que también lleva un registro de esta clase de delitos, y determinó que hay una diferencia de cuatro hechos.

“Tenemos una diferencia con @Indepaz en 4 masacres que en este año 2025 no ha registrado: Barranquilla (2-Mar-2025), Valledupar (18-Jul-2025), Zona Bananera (10-Oct-2025) y Convención (25-Sep-2025)”.

NOTICIA EN DESARROLLO...

