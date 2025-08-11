Masacraron a tres personas en una casa de Buga que había sido allanada en busca de drogas

Tres personas muertas y tres heridas dejó un brutal ataque sicarial en una casa del municipio de Buga, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte policial, el incidente se presentó en la noche de este domingo en el barrio Alto Bonito, donde varias personas estaban departiendo en una reunión.

En ese momento ingresaron los sicarios y dispararon de manera indiscriminada contra los presentes. Murieron Jonathan Burgos Arboleda, de 19 años; Soraida Barajas Gutiérrez, de 40; y su hermana Argénix Barajas Gutiérrez, de 65.