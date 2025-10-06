Video | La conmovedora imagen de la mascota de B King frente a su altar que es viral en redes

Una conmovedora imagen es viral en redes sociales, relacionada con el misterio que rodea el asesinato del cantante B King, a quienes familia, amigos y seguidores de B-King le dieron el último adiós en Medellín, tras su asesinato el 16 de septiembre en México.
Se trata de un video difundido por Stefania Agudelo, hermana del artista, donde la mascota del cantante, al parecer llamada Elena, aparece inmóvil, observando con la mirada fija el altar póstumo dedicado a su dueño en la que parece ser la casa de su familia.
La escena ha generado una oleada de reacciones, con miles de usuarios conmovidos por la aparente tristeza y el profundo duelo del animal, lo que reaviva el debate sobre la capacidad de las mascotas para procesar la pérdida de sus seres queridos.