Maple, Clutch y Zayu: las tres mascotas que tendrá el Mundial de 2026

Desde que los ingleses organizaron el Mundial de 1966 y decidieron poner a un león, llamado Willie, como imagen de esa edición del torneo, las Copa del Mundo de mayores organizadas por la Fifa tomaron como costumbre tener “mascotas”. Es una estrategia de mercadeo que funciona bien. Durante los torneos, todo el mundo quiere comprar el peluche, la estampita, el símbolo para recordar que estuvieron en el evento deportivo.
Esto no es algo exclusivo del fútbol. En el ciclismo, también pasa. A los ciclistas que se visten con la camiseta amarilla de líder del Tour de Francia les entregan, desde 1987, un león de peluche otorgado por el Banco Francés C´redit Lyonnais (FCL), uno de los patrocinadores del evento. En los Olímpicos de París 2024, por poner otro caso, los atletas recibieron un par de gorro frigios –uno masculino y otro femenino–, que para ellos simbolizan libertad, emancipación y soberanía, que fueron llamados Phryges y cumplieron el rol de mascotas.